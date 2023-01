Gas Sales, il vicepresidente Bongiorni: “Con Bernardi troppi passaggi a vuoto”

Tabù Trento sfatato e missione compiuta in Romania. È un inizio di 2023 scoppiettante per la Gas Sales, reduce dalla vittoria di domenica scorsa in Superlega contro l’Itas e dal 3-0 esterno di ieri sera in casa di Galati (con il marchio Daiko). Gara raccontata con le sensazioni a caldo del direttore generale Hristo Zlatanov e dell’opposto Yuri Romanò ieri sera su Telelibertà a “Volley Piacenza #atuttogas”. Sono stati loro gli ospiti speciali del programma condotto da Marcello Tassi, collegati via video direttamente dalla Romania, per analizzare il netto 3-0 con il vicepresidente della Gas Sales Giuseppe Bongiorni e il fisioterapista Federico Pelizzari, insieme agli opinionisti Gianluca Pasini e Simone Carpanini.

Partita non semplice quella con Galati nonostante il risultato rotondo, lo ha ammesso Zlatanov: “L’inizio non è stato facile per le condizioni ambientali e il campo molto caldo, ma la cosa importante era tornare dalla Romania il prima possibile con il punteggio pieno per gestire meglio le energie e riservarne il più possibile per domenica quando affronteremo Siena. Simon? Lo abbiamo voluto fortemente perché è un grande giocatore e in questo momento lo sta dimostrando in pieno”. Il cambio in panchina ha portato la scossa che la società si augurava: “Ho visto uno spirito guerriero che non si vedeva da tanto, i ragazzi non hanno mai mollato. Siamo contenti che Botti abbia accettato, è arrivato il suo momento e la società lo sostiene”. Inevitabile ricordare le vecchie sfide con Trento, “ovviamente quella dello scudetto, speriamo che non passino altri 14 anni prima di vincere di nuovo in casa loro…”.

I biancorossi hanno mostrato un piglio diverso in questo primissimo scorcio di 2023, chi è in campo lo sa e in questo momento proprio Romanò è uno degli elementi più in forma e che ha tratto beneficio dal nuovo corso targato Massimo Botti. “Siamo stati concreti nei momenti decisivi per un risultato importante in vista del ritorno – ha detto l’opposto sulla gara di ieri – in queste partite, così come con Trento, mi divertono tanto perché si è visto che siamo davvero tosti, il cammino è ancora lungo ma quello che abbiamo fatto contro l’Itas è una grande prova di forza”. Bongiorni ha esaltato in particolare la vittoria di Trento, “che è stata importante per tutti dopo un periodo complicato, ci voleva proprio da questo punto di vista e sono molto contento per i ragazzi e per Massimo Botti. Il loro valore non lo scopriamo adesso, una squadra molto attrezzata per la vittoria finale, e questo dà ancora più valore al nostro successo”.

Sull’esonero di Bernardi, è stata “una decisione sofferta perché Lorenzo è un grandissimo professionista, con lui abbiamo fatto un percorso che ha portato tanti miglioramenti. La società gli ha sempre dato fiducia con tavoli di lavoro e scelte condivise, ma alla fine hanno pesato i risultati che non erano in linea con le aspettative, soprattutto alcune sconfitte arrivate davanti al nostro pubblico e a una mancanza di concentrazione che si è palesata troppe volte”. Confermato il rinnovo di Brizard, “ne stiamo discutendo perché lo vogliamo con noi”. C’è anche chi lavora “dietro le quinte” come Pelizzari per recuperare gli infortunati e allo stesso tempo vive grandi emozioni: “Veramente belle perché siamo a bordo campo, ma è come se fossimo anche noi lì con i giocatori. Leal? Stiamo lavorando su di lui con esercizi di potenziamento, potrebbe rientrare contro Monza anche se va valutato giorno per giorno”.