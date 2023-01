Piacenza, primo allenamento per Giorno. “Questa squadra può farcela”

Il quarto arrivo di questa sessione invernale di mercato del Piacenza Calcio ha il volto e il sorriso di Francesco Giorno. Il centrocampista classe ’93 arriva in prestito dalla Virtus Francavilla e si è messo subito a disposizione di mister Scazzola con grande energia e positività: “Sono molto contento di essere qui: appena c’è stata l’opportunità di vestire questa maglia ho colto subito l’occasione”, ha spiegato oggi pomeriggio a pochi minuti dal suo primo allenamento con i nuovi compagni.

“A prescindere dal momento difficile – ha aggiunto Giorno – ho spostato questo progetto con grande entusiasmo e fame. In queste settimane mi sono sempre allenato, quindi sono pronto a dare una mano già dalla sfida di sabato. Con la voglia di uscire da questa situazione complicata di classifica: la squadra ha tutte le possibilità di abbandonare presto il penultimo posto e lo ha dimostrato anche nelle ultime uscite, con vittorie e prestazioni veramente importanti”.

Intanto prosegue la preparazione alla trasferta in casa della capolista Feralpisalò: buone notizie per Gonzi, ormai recuperato e da questo pomeriggio a totale disposizione dell’allenatore, mentre sono scongiurati problemi gravi per il nuovo arrivato Plescia, dopo il colpo alla caviglia subito nella seduta di ieri. Il centrocampista Persia resta l’unico indisponibile per il prolungato problema alla schiena.