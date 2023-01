Gas Sales, i campioni del mondo stasera su Rai 2. Il 30 gennaio da Papa Francesco

Andrà in onda questa sera su Rai Due alle 23.40 “Un anno straordinario”, il docufilm sulle nazionali azzurre: tra i protagonisti anche i tre biancorossi Yuri Romanò, Leonardo Scanferla e Francesco Recine. Sarà un viaggio all’interno di due squadre che hanno portato l’Italia ai vertici della pallavolo mondiale. Il docufilm, curato da Jacopo Volpi con la regia di Mario Maellaro e realizzato da A.F. Project con il patrocinio e coproduzione della Federazione Italiana Pallavolo, vuole essere l’occasione per raccontare le due nazionali azzurre capaci in sole due stagioni sportive di raggiungere risultati straordinari. Il docufilm sarà visibile anche su RaiPlay e una replica sarà trasmessa martedì 17 gennaio su Rai Sport alle 22.20.

Nazionali azzurre di pallavolo che il 30 gennaio 2023 saranno ricevute in udienza privata da Papa Francesco. Alle 12.00, presso la Sala Clementina, saranno quasi 200 gli atleti, tra cui Romanò, Scanferla e Recine, e i componenti di staff delle nazionali italiane di volley che avranno l’onore di incontrare il Santo Padre. A guidare la delegazione azzurra sarà il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi.