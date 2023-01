Buona la prima di Volpi al Nibbiano, goleada del San Giuseppe. Tutti i risultati

E’ finalmente tornato al completo il calcio dilettanti regalando gol, emozioni e anche pagine che purtroppo esulano dall’aspetto sportivo come quanto accaduto al Soressi di Castel San Giovanni dove l’arbitro ha deciso di sospendere la partita e chiamare i carabinieri perché preoccupato per la sua incolumità. Al netto del brutto episodio di Castel San Giovanni è stato un pomeriggio estremamente positivo per le altre due formazioni piacentine impegnate nel campionato di Eccellenza: buona la prima per mister Volpi alla guida del Nibbiano&Valtidone che vince 3-2 contro Pieve Nonanola; con lo stesso risultato l’Agazzanese trionfa in trasferta sul campo della Fidentina.

In Promozione la Pontenurese, vincendo 1-0 contro Team Traversetolo, risponde al tentativo di fuga di ieri del Gotico. Brutta sconfitta per il CarpanetoChero travolto 3-0 dal Tonnotto San Secondo. In prima categoria spicca la vittoria in trasferta della Lugagnanese trascinata dalla tripletta di Campana a Vigolzone; bella vittoria anche per la Spes che liquida 1-3 lo Sporting Fiorenzuola. In seconda, nel girone A, goleada del San Giuseppe che ridimensiona le aspirazioni del San Lazzaro battendolo 1-5 al Siboni. Nel Girone B bel pareggio 3-3 tra Corte Calcio e Cadeo. Stesso risultato di Fulgor Fiorenzuola-Alseno in Terza, dove continua la volata della Virtus Piacenza.

I risultati della domenica di calcio

ECCELLENZA

CastellanaFontana-Cittadella partita sospesa all’intervallo

Nibbiano&Valtidone-Pieve Nonantola 3-2

Fidentina-Agazzanese 2-3

Castelfranco-Vignolese 1-2

Anzolavino-Real Formigine 1-2

Boretto-Rolo 2-1

Colorno-Campagnola 1-0

Modenese-Castelvetro 2-3

Piccardo Traversetolo- Borgo San Donnino 0-1

Sasso Marconi-Arcetana 1-0

PROMOZIONE

Vigolo-Gotico Garibaldina 1-2 disputata ieri

Bobbiese-Carignano 0-0

Felino-Brescello 1-2

FornovoMedesano-Solignano 4-0

IlCervo-Alsenese 1-1

Pontenurese-Team Traversetolo 1-0

Terme Monticelli-Noceto 2-1

Tonnotto San Secondo-CarpanetoChero 3-0

PRIMA CATEGORIA

Soragna-Viarolese 1-0

Fontanellatese-Fidenza 0-0

Borgonovese-Fiore Pallavicino 3-0

Junior Drago-Ziano 1-2

PontollieseGazzola-Sarmatese 1-1

Sporting Fiorenzuola-Spes 1-3

Vigolzone-Lugagnanese 1-3

Zibello-Sannazzarese 2-3

SECONDA CATEGORIA A

Gragnano-Pianellese 2-3

Libertas-San Rocco 1-1

RiverNiviano-GossolengoPittolo 3-1

Rottofreno-San Corrado 2-1

San Lazzaro-San Giuseppe 1-5

San Nicolò-Podenzano 3-2

Travese-BobbioPerino 2-2

SECONDA CATEGORIA B

CombiSalso-Fonta 1-1

Corte Calcio-Cadeo 3-3

Pro Villanova-San Secondo 1-1

Salicetese-Arquatese 1-1

San Leo-Gropparello 1-2

Mezzani-San Polo 2-1

Virtus San Lorenzo-Fraore 2-2

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-Turris 3-1

Caorso-Besurica 2-1

Fulgor Fiorenzuola-Alseno 3-3

Gerbido-Virtus Piacenza 1-2

Primogenita-Academy Moretti 2-1

Vernasca-Folgore 1-2

San Polo-Polisportiva BF 2-1

Podenzanese-San Filippo Neri 1-2

BOBBIESE-CARIGNANO NELLE FOTO DI GABRIELE FARAVELLI: