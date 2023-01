Dall’Eccellenza alla Terza: oggi il Calcio Dilettanti torna a pieno regime. Il programma

Il Calcio Dilettanti piacentino torna oggi al gran completo, con le sfide dall’Eccellenza alla Terza Categoria in programma alle 14.30.

ECCELLENZA

Terza di ritorno per le piacentine d’Eccellenza, con l’Agazzanese che deve necessariamente tornare al successo contro la rinfrancata Fidentina, che i granata affronteranno in trasferta. Il Nibbiano & Valtidone del neotecnico Sergio Volpi deve anch’essa rialzare la testa nella tutt’altro che semplice sfida casalinga (sul sintetico del “Puppo”) con La Pieve Nonantola, andando oltre le assenze degli squalificati Fogliazza e Jakimovski. Al “Soressi” impegno sulla carta proibitivo per la Castellana Fontana al cospetto del Cittadella, terzo della classe.

PROMOZIONE

La sfida del giorno si gioca al “Candia-Lucio Bianchi” tra due delle più credibili antagoniste della capolista per il titolo, ossia la Bobbiese, quarta a –6 dalla vetta, e il Carignano dell’ex Melotti, terza forza del girone con un punto in più rispetto ai neroverdi. Per Cazzamalli e compagni imperdibile l’occasione di posizionarsi sul podio, confermando i progressi evidenziati nell’ultima fase dell’andata. Nel contempo, la Pontenurese promette di non prendere sottogamba il testacoda interno col Team Traversetolo, cercando di consolidare in bello stile la sua leadership. Sfida con vista sull’area playoff per la matricola da applausi Carpa Chero, attesa dall’insidiosa trasferta di San Secondo dove proverà a “mangiarsi” il Tonnotto. L’Alsenese deve a sua volta saper ripartire di slancio facendo risultato in quel di Collecchio contro Il Cervo. Intanto ieri nell’anticipo, il Gotico Garibaldina ha superato il Vigolo per 1-2.

PRIMA CATEGORIA

Mentre la capolista Borgonovese affronta tra le mura amiche il pericolante Fiore Pallavicino, la partita di cartello è il derby del “Cementirossi” tra la Pontolliese Gazzola, quarta forza del torneo al pari della Spes, e la Sarmatese, quattro punti avanti e fiera damigella d’onore; qui partita aperta a qualsiasi soluzione come pure l’altro derby ad alta quota tra il buon Sporting Fiorenzuola e la Spes. Nel poker di derby di giornata più che interessante pure quello di Vigolzone, tra le due più belle sorprese del torneo quali la squadra locale di Stefanelli e la matricola Lugagnanese. E’ invece già catalogabile come uno spareggio per la sopravvivenza la sfida di San Giorgio tra lo Junior Drago di Brusi e lo Ziano di Viciguerra. Trasferta di Zibello, infine, per la Sannazzarese di Di Donna, che per continuare a risalire la china deve saper ripartire in maniera diametralmente opposta alle prima battute dell’andata.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

A.C. Libertas-San Rocco

Gragnano-Pianellese

River Niviano-Gossolengo Pittolo

Rottofreno-San Corrado

San Lazzaro-San Giuseppe

San Nicolò-Podenzano

Travese-Bobbio 2012 Perino

Girone B

Combisalso-Fonta Calcio

Club Mezzani-San Polo

Corte Calcio-Cadeo

Pro Villanova-Fulgor San Secondo

Salicetese-Arquatese

San Leo-Gropparello

Virtus San Lorenzo-Fraore

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-Turris

Caorso-Besurica

Fulgor Fiorenzuola-Alseno Calcio

Gerbidosipa-Virtus Piacenza

Primogenita-Academy Moretti

San Polo-B.F.Bettola Farini

Vernasca-Folgore

Podenzanese-San Filippo Neri (ore 16.30)