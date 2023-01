Gas Sales a caccia del 3° successo nel 2023: al Palabanca arriva Siena

Con la sfida contro Siena in programma questa sera alle 20.30 al PalabancaSport (diretta su volleyballworld.tv) si apre il mini-ciclo di partite che da qui alla fine di gennaio la Gas Sales Bluenergy Piacenza è chiamata a non fallire, per presentarsi nel migliore dei modi ad un febbraio che si preannuncia di fuoco.

Quella contro i toscani, fanalino di coda della Superlega e con due sole vittorie all’attivo, è un incrocio agevole solo sulla carta: dopo l’ennesima sconfitta collezionata dai bianconeri (battuti comodamente da Milano una settimana fa), il presidente Giammarco Bisogno ha criticato pesantemente la squadra, definendola “la barzelletta del campionato” e invitando il gruppo a invertire al più presto la rotta. Inevitabile, dunque, che i ragazzi allenati da coach Pelillo arriveranno a Piacenza con il coltello tra i denti e decisi più che mai a lottare sino alla fine. Nonostante il divario tecnico tra le due squadre sia importante, è lecito attendersi una spinta in più dalla parte toscana della rete, motivo per cui la Gas Sales dovrà farsi trovare pronta, prendendo subito in mano le redini del gioco.

Con i nazionali carioca ancora indisponibili (Leal potrebbe al massimo sedere in panchina, anche se il suo vero rientro dovrebbe avvenire con Monza), Massimo Botti manderà in campo la stessa formazione delle ultime settimane: Brizard al palleggio, Romanò opposto, Simon e uno tra Alonso e Caneschi al centro, Recine e Basic schiacciatori e Scanferla libero.

L’AVVERSARIO – La neopromossa Emma Villas Aubay Siena si presenta al PalaBancaSport con alcune novità rispetto alla gara giocata a Siena lo scorso 22 ottobre (terminata 0-3 per Piacenza). Dopo l’esonero di coach Montagnani, la squadra è stata affidata al suo vice, Omar Fabian Pelillo. Da registrare anche la partenza di Swan Ngapeth approdato in A2 a Ravenna. Un campionato, quello di Siena, certamente lontano dalle aspettative societarie. Questa sera i bianconeri si presenteranno in campo con Finoli al palleggio, il campione del mondo Giulio Pinali opposto, Petric e Raffaelli in banda, Ricci e Mazzone centrali con Bonami libero.