Piacenza baseball, varato il calendario del Girone A di Serie B. Ora testa al mercato

Saranno trentuno le squadre che nel 2023 disputeranno il Campionato di Serie B di baseball, suddivise in tre gironi composti da otto compagini, più uno da sette. La formula, rispetto alla scorsa stagione, differisce soltanto per il numero di turni di playoff promozione: una sola serie finale che vedrà protagoniste le prime due classificate di ogni girone, che si sfideranno, al meglio di cinque incontri, come sempre con posizioni incrociate e con le prime in classifica che beneficeranno del vantaggio campo. Nulla di diverso invece per quanto riguarda i playout salvezza: le ultime due di ogni girone si affronteranno al meglio delle tre partite.

Piacenza è come di consueto inserita nel Girone A, che fondamentalmente ricalca quello del 2022 con un’unica ovvia differenza: Codogno, meritatamente promosso in Serie A, lascia il posto al neopromosso Club Altopiano Seveso. Le restanti squadre sono le stesse che i biancorossi hanno affrontato nella stagione terminata lo scorso settembre: Milano 1946, Catalana Alghero, Avigliana Rebels, Ares Milano, Fossano e Junior Parma. Al momento è alquanto difficile abbozzare previsioni in quanto il mercato sta per entrare nel vivo ed ogni team starà cercando di migliorare il proprio roster.

La nuova stagione per i biancorossi prenderà il via il 16 aprile con il doppio confronto casalingo contro il Fossano. Ore 11.00 playball di gara uno, ore 15.00 quello di gara due. Il weekend successivo sarà poi la volta della trasferta più impegnativa: quella in Sardegna da affrontare su due giorni: sabato pomeriggio gara uno, domenica mattina gara due. Piacenza riceverà poi Avigliana e così via fino al termine della regular season fissato, salvo recuperi, domenica 23 luglio in trasferta sul campo del Milano 1946; proprio lo stadio in cui il Piacenza ha concluso la stagione 2022 trionfando al Torneo Robert Fontana riservato agli atleti Under 23.