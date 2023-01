Accardi: “Al Piace inserimento semplicissimo”. Currarino: “Il Fiorenzuola tornerà”

Andrea Accardi si è preso il Piacenza in meno di due settimane dal suo arrivo dal Palermo e a Zona Calcio ha confermato quanto osservato nelle due gare, con Virtus Verona e Feralpi, in cui è stato schierato da mister Scazzola: “Non ho avuto alcun problema di inserimento e la mia scelta si è confermata ottima – ha spiegato il difensore 27enne -: ho trovato un gruppo che mi ha fatto sentire a casa e ne avevo bisogno. Perchè dalla B al Piacenza? Perché è stata la società che mi ha fatto sentire importante tra tutte quelle dalle quali erano pervenute offerte al mio indirizzo”.

Il prodotto del vivaio del Palermo è stato dunque protagonista a Telelibertà nello studio di Michele Rancati e Giulia Urbani. Si è ovviamente parlato del momento magico del Piace, ancora penultimo ma che ha pesantemente accorciato rispetto alle principali rivali nella corsa salvezza. “Non abbiamo ancora fatto niente, ma è chiaro che questa è la strada giusta per centrare un obiettivo nel quale crediamo fermamente”. Accardi ha parlato anche della notizia del giorno: “L’arresto di Matteo Messina Denaro è un successo in particolare per la mia Sicilia che lotta da sempre contro questa macchia rappresentata da Cosa Nostra”.

E poi spazio al Fiorenzuola di capitan Michele Currarino. Ora sono i rossoneri, reduci da quattro ko, a vivere il momento nero della stagione: “Sì, ma l’ultima prestazione fornita con l’Ancona conferma che stiamo tornando. Abbiamo giocato come sappiamo, ma siamo mancati negli ultimi trenta metri. Con la Lucchese scenderemo in campo allo stesso modo e quasi certamente con diversi giocatori che rientreranno dagli infortuni. Saranno fondamentali. No, non stiamo accusando rilassatezza dovuta ai 32 punti già in carniere: vogliamo mantenere la posizione playoff e ci proveremo fino alla fine”.

Finale dedicato come di consueto al mondo del calcio dilettantistico: riflettori puntati sullo Ziano del dg Mirco Valla, presente in studio con il portiere Francesco Figoni e l’attaccante Mattia Baldini, quest’ultimo match-winner dell’ultima sfida, fondamentale per la corsa salvezza di Prima Categoria, con il Junior Drago.