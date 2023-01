Gas Sales sabato a Monza per l’anticipo della quinta giornata di ritorno

Giorni di intensi allenamenti per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, decisa più che mai a cancellare alla svelta il brutto stop di domenica scorsa contro il fanalino di coda Siena.

Sanato alle 18.00, nell’anticipo della quinta giornata di ritorno di Superlega, i biancorossi affronteranno in trasferta Vero Volley Monza, formazione staccata dai piacentini in classifica di 4 punti. Sfida numero nove quella in arrivo contro la formazione brianzola: sono otto i precedenti tra le due squadre in regular season e playoff 5° posto.

Il bilancio è di quattro successi per parte. Nella scorsa stagione le due formazioni si sono incontrate tre volte: due in regular season con un successo per parte mentre nei playoff 5° posto ha vinto Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nella terza giornata del girone. In questa stagione la sfida di campionato è stata vinta dalla formazione brianzola al PalabancaSport per 3-1.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla sesta giornata di ritorno della stagione 2019-2020, la Vero Volley Monza vinse in casa per 3-1 (25-23, 25-27, 31-29, 25-23) e la partita registrò 208 punti globali. Solo una volta, nei sette precedenti tra le due squadre, la partita è chiusa al tie break: sesta giornata di andata della stagione 2019-2020 e a vincere in rimonta al PalabancaSport fu Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (17-25, 25-17, 15-25, 25-22, 15-12).

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2021-2022: quinta giornata di ritorno il terzo parziale andò ai biancorossi per 34-32 che a fine gara si imposero per 3-0. Il parziale più agevole è datato stagione 2019-2020, sesta giornata di andata: Monza si impose nel terzo set per 25-15 ma a fine partita ad esultare fu Piacenza che vinse al tie break.