Volley Superlega, la prima tra i grandi di Russell Medici: “Il mio idolo è Scanferla”

Ai tifosi più attenti non è sfuggito quel giovane intento a scaldarsi insieme a Scanferla e Hoffer nel prepartita di Gas Sales Bluenergy-Siena.

Chi aveva tra le mani una distinta ha subito scoperto il suo nome: Russell Medici, classe 2007, ruolo libero.

Per lui, originario di Salsomaggiore e da questa stagione aggregato alle giovanili della società biancorossa, si è trattata della prima convocazione assoluta “tra i grandi”.

Un sogno che diventa realtà, l’inizio – questa la speranza e l’augurio – di una brillante carriera. Ma come ogni libero che si rispetti, Russell (che compirà 16 anni a marzo) preferisce rimanere con i piedi per terra.

“È stata un’esperienza meravigliosa – racconta –. Anche se solo per pochi scambi nel riscaldamento, condividere il campo e sedermi in panchina insieme a questi campioni è qualcosa che non dimenticherò mai. Per me deve rappresentare un punto di partenza e non di arrivo: la strada è ancora lunghissima”.

Chi è il tuo idolo?

“Ovviamente a Leo Scanferla. È giovane ma già affermato e oltre alle qualità tecniche è anche una bella persona, mi sono trovato subito a mio agio con lui. Spero un giorno di poter ripetere il suo percorso: nel giro di pochi anni è arrivato in Nazionale. Non posso che ispirarmi a lui”.

