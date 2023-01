Gas Sales, sarà valzer di panchine: Lorenzetti o Blengini, viva l’ipotesi Botti

Ieri vi abbiamo parlato della possibilità di rivedere a Piacenza, sulla panchina della Gas Sales Bluenegry, coach Angelo Lorenzetti, che nella stagione 2008/2009 trascinò l’allora Copra Volley alla conquista del primo e unico scudetto della sua storia. Non si tratta però della sola notizia che vede protagoniste Trento e Piacenza.

Le ultime voci di mercato fanno registrare come il direttore generale Hristo Zlatanov sarebbe intenzionato a portare a Piacenza lo schiacciatore Daniele Lavia, campione del mondo con l’Italia e anch’egli di proprietà di Trento. Il contratto tra il martello azzurro e i dolomitici è in scadenza a fine stagione, con la Gas Sales per il momento alla finestra ma pronta ad inserirsi.

Sono però diverse le squadre di Superlega che avrebbero rivolto le proprie attenzioni su Lorenzetti, su tutte Civitanova, con Blengini che potrebbe salutare a fine stagione. Qualora Lorenzetti dovesse sposare la causa di Civitanova, Piacenza potrebbe virare sullo stesso Blengini. Rumors a parte, l’intenzione della società sarebbe quella di riconfermare Botti. Corretto e comprensibile come la dirigenza fornisca supporto morale a un allenatore che, da qui a maggio, tanto si giocherà del suo futuro da attore protagonista della panchina.

