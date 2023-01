Gas Sales Bluenegry, serve rialzarsi: alle 18.00 è sfida esterna contro Monza

Dimenticare alla svelta l’incubo di Siena, riacquistare in un colpo solo fiducia e risultati ma soprattutto riprendere il cammino tracciato dalle precedenti due vittorie con Trento e Galati. È questo l’imperativo in casa Gas Sales Bluenergy, con i biancorossi che questa sera alle 18.00 (diretta su volleyballworld.tv) affronteranno in trasferta Vero Volley Monza nell’anticipo della quinta di ritorno di Superlega.

Reduce dalla pesante sconfitta interna di domenica scorsa contro l’ultima della classe, la squadra di Massimo Botti è chiamata al pronto riscatto. Il menù di questa giornata offre su un piatto d’argento due portate fumanti: Modena-Perugia e Civitanova-Trento, un doppio incrocio tra le quattro big che precedono Piacenza in classifica, un’occasione da leccarsi i baffi per “rosicchiare” qualche punto prezioso alle “grandi sorelle” del torneo, in vista di un febbraio che per la Gas Sales si preannuncia di fuoco. Attenzione però: Monza, distante solo 4 punti da Simon e compagni, sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo dopo la netta vittoria su Civitanova dello scorso turno, un 3-1 senza appello che ha consentito alla squadra di Eccheli di rilanciare le proprie quotazioni in ottica playoff. C’è da attendersi dunque una squadra decisa più che mai a far sentire ulteriore fiato sul collo ai piacentini.

All’andata, il 30 ottobre al PalabancaSport, Piacenza rimediò una sonora sconfitta per 3-1, motivo in più per espugnare stasera l’Arena di Monza.

Date per scontate le solite assenze di Lucarelli e Leal (quest’ultimo siederà in panchina ma è difficile che possa giocare), Massimo Botti si affiderà all’ormai collaudata “formazione d’emergenza”: Brizard al palleggio, Romanò opposto, Simon e Alonso centrali, Recine e Basic in banda con Scanferla libero.

L’AVVERSARIO – La formazione brianzola occupa attualmente l’ottava posizione in classifica con 21 punti, quattro in meno rispetto alla Gas Sales. Nonostante l’assenza da inizio stagione del talentuoso Fernando Kreling “Cachopa”, talentuoso palleggiatore della Nazionale brasiliana ormai prossimo al rientro, Monza ha trovato un buon equilibrio con il tedesco Jan Zimmermann, regista tedesco pronto anche stasera a dirigere i compagni in cabina di regia. Insieme a lui scenderanno in campo i centrali Gianluca Galassi (miglior centrale del campionato del mondo e oro con l’Italia) e Gabriele Di Martino, l’eclettico Davyskiba e il potente Maar schiacciatori, Szwarc nel ruolo di opposto (il grande ex Georg Grozer è ancora infortunato e non sarà della contesa) e l’ottimo Federici come libero.