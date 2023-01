La neve azzoppa, ma non blocca il programma del calcio piacentino.

Dall’Eccellenza alla Terza categoria, alcune gare sono state già rinviate d’ufficio per l’oggettiva impossibilità di sgomberare i campi dalla coltre bianca, mentre negli altri casi sarà l’arbitro a decidere una volta sul terreno di gioco.

Rinviata alla sera del primo febbraio la sfida interna dell’Agazzanese contro la Piccardo Traversetolo in Eccellenza, mentre domani Gotico Garibaldina-Bobbiese di Promozione si disputerà sul sintetico di Ponte dell’Olio.

Nel Girone A di Seconda categoria rinviate Pianellese-San Nicolò e San Rocco-Travese, mentre in Terza non si giocheranno sicuramente Pol. BF-Buvio Volante e San Filippo Neri-San Polo.

Negli altri casi, salvo ulteriori aggiornamenti, squadre sul campo e decisione al momento.

Accadrà così anche oggi a Sarmato, dove i padroni di casa attengono il Junior Drago San Giorgio: sembra difficile, vista la neve ancora presente in grande quantità, che si possa giocare.

IL PROGRAMMA AGGIORNATO

ECCELLENZA

ARCETANA-COLORNO

AGAZZANESE-PICCARDO TRAVERSETOLO RINVIATA

BORGO SAN DONNINO-BORETTO

CAMPAGNOLA-VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO

CASTELVETRO CALCIO-NIBBIANO E VALTIDONE

CITTADELLA VIS MODENA-MODENESE CALCIO

LA PIEVE NONANTOLA-SASSO MARCONI

REAL FORMIGINE-FIDENTINA

ROLO-CASTELLANA FONTANA

VIGNOLESE 1907-ANZOLAVINO CALCIO

PROMOZIONE

CARIGNANO-FELINO

ALSENESE-VIGOLO

CARPANETO CHERO- POLISPORTIVA IL CERVO

GOTICO GARIBALDINA-BOBBIESE

NOCETO-PONTENURESE

POLISPORTIVA BRESCELLO-TERME MONTICELLI

SOLIGNANO-TONNOTTO SAN SECONDO

TEAM TRAVERSETOLO-FUTURA FORNOVO MEDESANO

PRIMA CATEGORIA

SARMATESE-JUNIOR DRAGO

FIDENZA-BORGONOVESE

FIORE PALLAVICINO-ZIBELLO POLESINE

LUGAGNANESE-SPORTING FIORENZUOLA

SANNAZZARESE-VIGOLZONE

SPES BORGOTREBBIA-SORAGNA

VIAROLESE SISSA-PONTOLLIESE GAZZOLA

ZIANO AUDAX FONTANELLATESE

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

BOBBIO PERINO-S.LAZZARO

GOSSOLENGO PITTOLO-LIBERTAS

S.CORRADO-GRAGNANO

PIANELLESE-SAN NICOLO RINVIATA

PODENZANO-RIVERNIVIANO

S.ROCCO-TRAVESE RINVIATA

SAN GIUSEPPE-ROTTOFRENO

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

ARQUATESE-SAN LEO

CADEO-CLUB MEZZANI

FONTA CALCIO-SALICETESE

FRAORE-PRO VILLANOVA

FULGOR SAN SECONDO-COMBISALSO

GROPPARELLO-CORTE CALCIO

SAN POLO CALCIO-VIRTUS SAN LORENZO

TERZA CATEGORIA

ACADEMY MORETTI-PODENZANESE

ALSENO CALCIO-PRIMOGENITA

B.F. FARINI BETTOLA-BIVIO VOLANTE RINVIATA

BESURICA-GERBIDO

FOLGORE-CAORS

SAN FILIPPO NERI-SAN POLO RINVIATA

TURRIS-VERNASCA

VIRTUS PIACENZA- FULGOR FIORENZUOLA