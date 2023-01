Serie C, Piace alle 17.30 in casa contro l’Arzignano per continuare la scalata

La gara dell’andata fu probabilmente il punto più basso della stagione, uno 0-3 senza appelli che iniziò a segnare il destino di Scalise poi esonerato. Ora è tutto un altro Piacenza, che cerca riscatto e altri punti preziosi, e che questo pomeriggio ospiterà l’Arzignano Valchiampo allo stadio “Garilli”, con fischio d’inizio alle ore 17.30. Sarà anche il primo impegno del nuovo corso targato Marco Polenghi, in un match che in caso di vittoria permetterebbe ai biancorossi di scalare ulteriormente la classifica al di fuori della zona playout. Assente mister Cristiano Scazzola per squalifica, toccherà al suo secondo Giacomo Curioni guidare la squadra dopo lo spezzone di gara vittorioso di Salò.

Le probabili formazioni

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Nava, Cosenza; Munari, Palazzolo, Chierico, Suljic, Gonzi; Cesarini, Morra. A disposizione: Tintori, Vivenzio, Pezzola, Masetti, Parisi, Vianni, Capoferri, Onisa, Giorno, Luppi, Plescia, Zunno. All. Curioni.

ARZIGNANO (4-3-1-2): Saio; Lattanzio, Piana, Molnar, Gemignani; Nchama, Bordo, Antoniazzi; Barba; Tremolada, Belcastro. A disposizione: Volpe, Pigozzo, Casini, Fyda, Grandolfo, Cester, Bontempi, Nannini, Lunghi, Grosso, Tardivo, Parigi. All. Bianchini.

Arbitro: Vogliacco (Bari), assistenti Chichi (Palermo) e Pistarelli (Fermo), quarto ufficiale Olmi Zippilli (Mantova).