Basket A2, esame playoff per l’Assigeco: al Palabanca arriva Urania Milano

Sfida importante in chiave playoff per l’Assigeco Piacenza, che oggi (domenica 22 gennaio) alle 18 al PalaBanca Sport sfida l’Urania Milano nella quinta giornata di ritorno del girone verde di A2 maschile. Le due squadre si trovano appaiate al sesto posto in classifica con 16 punti, con i meneghini che all’andata la spuntarono 76-69 rimontando i biancorossoblù nella parte finale del match. Sabato scorso la squadra di Stefano Salieri è incappata nella seconda sconfitta consecutiva sul campo della Stella Azzurra Roma, un passo falso che ha lasciato un po’ d’amaro in bocca e al contempo la consapevolezza di non ripetere gli stessi sbagli.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà