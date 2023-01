Basket Serie B, trasferta marchigiana contro Senigallia per la Bakery Piacenza

Trasferta marchigiana per la Bakery, in campo oggi alle 18 a Senigallia contro la Goldengas nella prima giornata di ritorno del girone C di serie B maschile. All’andata, Piacenza riuscì a imporsi con una bella prestazione, accendendo un motore che poi ha viaggiato ad alti giri per buona parte della prima parte prima del calo nella parte finale, ma l’ultimo guizzo è di qualità contro la Virtus Imola. Ora a dar man forte alla Bakery ci ha pensato il mercato, che ha portato in biancorosso Lorenzo Passoni e Marco Venuto (già approdato a Piacenza a metà della scorsa stagione in A2), innesti di qualità provenienti da Firenze (ritiratasi dal campionato) e che sopperiscono in entrata a un roster che invece in uscita ha visto Visentin e Agbortabi, ma soprattutto ha dovuto fare i conti con lo stop fino a fine stagione di Umberto Livelli, in attesa dell’operazione al crociato.

