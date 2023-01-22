Calcio dilettanti, tutti i risultati delle squadre piacentine – FOTOGALLERY
1 ora fa
Dall’Eccellenza alla Terza categoria, ecco i risultati odierni del calcio dilettantistico piacentino.
ECCELLENZA
ARCETANA-COLORNO 1-4
AGAZZANESE-PICCARDO TRAVERSETOLO RINVIATA
BORGO SAN DONNINO-BORETTO 2-1
CAMPAGNOLA-VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO 0-1
CASTELVETRO CALCIO-NIBBIANO E VALTIDONE 1-1
CITTADELLA VIS MODENA-MODENESE CALCIO 6-0
LA PIEVE NONANTOLA-SASSO MARCONI 0-1
REAL FORMIGINE-FIDENTINA 2-1
ROLO-CASTELLANA FONTANA 1-0
VIGNOLESE 1907-ANZOLAVINO CALCIO 1-1
PROMOZIONE
CARIGNANO-FELINO 0-0
ALSENESE-VIGOLO 2-0
CARPANETO CHERO- POLISPORTIVA IL CERVO 1-0
GOTICO GARIBALDINA-BOBBIESE 2-1
NOCETO-PONTENURESE (ORE 17.30)
POLISPORTIVA BRESCELLO-TERME MONTICELLI 1-0
SOLIGNANO-TONNOTTO SAN SECONDO 1-0
TEAM TRAVERSETOLO-FUTURA FORNOVO MEDESANO 0-1
NOCETO-PONTENURESE
PRIMA CATEGORIA
SARMATESE-JUNIOR DRAGO RINVIATA
FIDENZA-BORGONOVESE 1-1
FIORE PALLAVICINO-ZIBELLO POLESINE 1-1
LUGAGNANESE-SPORTING FIORENZUOLA 3-3
SANNAZZARESE-VIGOLZONE 1-1
SPES BORGOTREBBIA-SORAGNA 2-0
VIAROLESE SISSA-PONTOLLIESE GAZZOLA 1-2
ZIANO AUDAX FONTANELLATESE 0-0
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
BOBBIO PERINO-S.LAZZARO 1-2
GOSSOLENGO PITTOLO-LIBERTAS 1-2
S.CORRADO-GRAGNANO 1-2
PIANELLESE-SAN NICOLO RINVIATA
PODENZANO-RIVERNIVIANO 1-1
S.ROCCO-TRAVESE RINVIATA
SAN GIUSEPPE-ROTTOFRENO 1-1
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
ARQUATESE-SAN LEO 3-1
CADEO-CLUB MEZZANI 0-0
FONTA CALCIO-SALICETESE 0-1
FRAORE-PRO VILLANOVA 1-1
FULGOR SAN SECONDO-COMBISALSO 1-0
GROPPARELLO-CORTE CALCIO
SAN POLO CALCIO-VIRTUS SAN LORENZO 0-1
TERZA CATEGORIA
ACADEMY MORETTI-PODENZANESE 1-1
ALSENO CALCIO-PRIMOGENITA 2-0
B.F. FARINI BETTOLA-BIVIO VOLANTE RINVIATA
BESURICA-GERBIDO 4-2
FOLGORE-CAORS 3-0
SAN FILIPPO NERI-SAN POLO RINVIATA
TURRIS-VERNASCA 0-0
VIRTUS PIACENZA- FULGOR FIORENZUOLA
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