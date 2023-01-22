Il programma completo del calcio dilettanti: su molti campi rischio neve
adesso
Sarà una domenica di calcio dilettanti frammentata quella di oggi: dall’Eccellenza alla Terza categoria, alcune gare sono state già rinviate per l’impossibilità di sgomberare i campi dalla coltre bianca, mentre negli altri casi sarà l’arbitro a decidere una volta sul terreno di gioco.
Per chi giocherà, palla al centro alle 14.30.
IL PROGRAMMA AGGIORNATO
ECCELLENZA
ARCETANA-COLORNO
AGAZZANESE-PICCARDO TRAVERSETOLO RINVIATA
BORGO SAN DONNINO-BORETTO
CAMPAGNOLA-VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO
CASTELVETRO CALCIO-NIBBIANO E VALTIDONE
CITTADELLA VIS MODENA-MODENESE CALCIO
LA PIEVE NONANTOLA-SASSO MARCONI
REAL FORMIGINE-FIDENTINA
ROLO-CASTELLANA FONTANA
VIGNOLESE 1907-ANZOLAVINO CALCIO
PROMOZIONE
CARIGNANO-FELINO
ALSENESE-VIGOLO
CARPANETO CHERO- POLISPORTIVA IL CERVO
GOTICO GARIBALDINA-BOBBIESE
NOCETO-PONTENURESE (ORE 17.30)
POLISPORTIVA BRESCELLO-TERME MONTICELLI
SOLIGNANO-TONNOTTO SAN SECONDO
TEAM TRAVERSETOLO-FUTURA FORNOVO MEDESANO
PRIMA CATEGORIA
SARMATESE-JUNIOR DRAGO RINVIATA
FIDENZA-BORGONOVESE
FIORE PALLAVICINO-ZIBELLO POLESINE
LUGAGNANESE-SPORTING FIORENZUOLA
SANNAZZARESE-VIGOLZONE
SPES BORGOTREBBIA-SORAGNA
VIAROLESE SISSA-PONTOLLIESE GAZZOLA
ZIANO AUDAX FONTANELLATESE
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
BOBBIO PERINO-S.LAZZARO
GOSSOLENGO PITTOLO-LIBERTAS
S.CORRADO-GRAGNANO
PIANELLESE-SAN NICOLO RINVIATA
PODENZANO-RIVERNIVIANO
S.ROCCO-TRAVESE RINVIATA
SAN GIUSEPPE-ROTTOFRENO
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
ARQUATESE-SAN LEO
CADEO-CLUB MEZZANI
FONTA CALCIO-SALICETESE
FRAORE-PRO VILLANOVA
FULGOR SAN SECONDO-COMBISALSO
GROPPARELLO-CORTE CALCIO (SI GIOCA A PONTE DELL’OLIO ALLE 18.30)
SAN POLO CALCIO-VIRTUS SAN LORENZO
TERZA CATEGORIA
ACADEMY MORETTI-PODENZANESE
ALSENO CALCIO-PRIMOGENITA
B.F. FARINI BETTOLA-BIVIO VOLANTE RINVIATA
BESURICA-GERBIDO
FOLGORE-CAORS
SAN FILIPPO NERI-SAN POLO RINVIATA
TURRIS-VERNASCA
VIRTUS PIACENZA- FULGOR FIORENZUOLA (ORE 16.30)
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