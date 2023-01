Rugby Serie B, prima di ritorno per il Piacenza: al Beltrametti arriva Novara

Questo pomeriggio riprende il campionato di rugby di Serie B, giunto alla sua undicesima giornata, anche se Bergamo e Piacenza sono già scesi in campo domenica scorsa per ripetere la sfida di andata, vinta dai piacentini e poi annullata per errore arbitrale: 20-20 il risultato finale di questo secondo match, e due punti a testa da aggiungere in classifica. La squadra biancorossa oggi ospita il Novara al Beltrametti (fischio d’inizio alle 14.30) ed il pronostico è tutto in favore dei padroni di casa, visto che Novara occupa il penultimo posto in classifica con una sola vittoria all’attivo conquistata nello scontro salvezza con l’Olbia (18-17). Il Piacenza invece è reduce da due successi e dal pareggio nel bergamasco.

Le partite in programma: Piacenza – Novara; Lecco – Ivrea; Capoterra – Amatori Union Milano; Monferrato – Olbia; Savina – Bergamo. Turno di riposo Varese

La classifica: Amatori Union Milano, Monferrato 38; Capoterra 33; Bergamo 31; Lecco 30; Piacenza 24; Savona 16; Ivrea, Varese 14; Novara 4; Olbia 2