Gas Sales, patto con la consulta degli studenti: biglietti ridotti per le partite

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e consulta degli studenti a braccetto. La società della presidente Elisabetta Curti vuole essere sempre più vicina agli studenti e renderli partecipi delle gare dei biancorossi e per questo è stata sottoscritta una convenzione affinché gli studenti delle scuole superiori possano entrare al PalabancaSport con un biglietto a prezzo agevolato.

La consulta delle scuole superiori di Piacenza e provincia è compista da 22 rappresentati, due per ogni istituto ed è presieduta da Riccardo Dallacasagrande presente alla conferenza stampa insieme a Daniele Razetti.

Al tavolo dei relatori presenti – con Mario Dadati assessore allo sport del Comune di Piacenza – Massimo Botti primo allenatore, Razetti della consulta degli studenti, Luca Rigolon e Monica Uccelli rispettivamente segretario generale e responsabile karketing di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

“Il progetto – ha sottolineato Razetti – studiato con la società è stato presentato alla consulta e subito è stato approvato. Cercheremo di portare più studenti possibili ad ogni partita, la pallavolo è un bellissimo mondo”.

Da parte sua, Monica Uccelli, ha sottolineato che “fin dalla sua nascita Gas Sales Bluenergy Volley ha voluto fare squadra con Piacenza coinvolgendo più Enti e realtà cittadine. L’intenzione è quella di coinvolgere sempre di più il territorio. L’auspicio è che gli studenti piacentini sfruttino questa convenzione e possano fare sentire tutto il loro calore a chi scende in campo ma soprattutto che gli stessi studenti si sentano sempre più coinvolti nel progetto”.

Dadati ha applaudito l’iniziativa: “Mi auguro vivamente che questa iniziativa della Società della Presidente Elisabetta Curti venga proposta anche da altre Società, tutte le società sportive dovrebbero avere delle attività ed iniziative indirizzate all’esterno in grado di coinvolgere soprattutto i più giovani. Lo sport è scuola, avvicinandosi allo sport i ragazzi capiscono cosa è il sacrificio, capiscono che tutto non si costruisce in un giorno o in poco tempo”.

Botti ha espresso la sua gioia per “una collaborazione che possa coinvolgere più giovani possibili, che i ragazzi si avvicinino con entusiasmo a questo sport e possano tifare per la squadra della loro città”.

A Rigolon il compito di chiudere la conferenza stampa. “In questi mesi la società ha iniziato collaborazioni con vari Enti del territorio, con lo scopo di avvicinare sempre più persone alla squadra e a questo sport. Sono nate convenzioni con l’Università Cattolica e il Politecnico, con le varie società pallavolistiche e non solo pallavolistiche, con il Centro Sportivo Italiano. Quella con la consulta degli studenti è l’ultima in ordine temporale ma non sarà l’ultima assoluta”.