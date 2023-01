Altro fine settimana in chiaroscuro per le squadre piacentine di Serie C, con il Piacenza che sabato ha interrotto un ottimo momento cedendo in casa contro la bestia nera Arzignano e il Fiorenzuola che ieri è tornato alla vittoria sul campo della Lucchese.

Le due gare saranno in primo piano nella nuova puntata di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda ogni lunedì alle 20.30. Immagini, gol, interviste e commenti da parte dei protagonisti delle due squadre e degli ospiti in studio allo Spazio Rotative, tra cui il portiere del Piacenza Filippo Rinaldi e il difensore del Fiorenzuola Simone Potop.

Nella seconda parte, come sempre, sarà dato ampio spazio a tutto il calcio dilettanti, con l’analisi dei campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria. Ospiti in studio i rappresentati della Spes Borgotrebbia.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.

