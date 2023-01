Bluenergy Daiko, niente scherzi: stasera contro il Galati c’è da volare ai quarti

Sin qui ha portato in dote solamente nette vittorie, e di sorrisi in questo momento ne servono a volontà. La Coppa Cev è pronta a riabbracciare la Bluenergy Daiko Volley Piacenza, con la squadra di Massimo Botti che – attraverso la seconda competizione europea per importanza dopo la Champions League – spera ardentemente di voltare pagina dopo i recenti scivoloni in campionato con Siena e Monza. Questa sera alle 20.30 torneranno ad accendersi i riflettori del PalabancaSport, pronti ad illuminare la sfida di ritorno dei playoff tra la compagine piacentina e i romeni dell’Arcada Galati. La squadra che passa il turno volerà ai quarti di finale della competizione europea, dove sfiderà una delle terze classificate nei gironi di Champions.

Ai biancorossi, forti del 3-0 maturato all’andata a Galati, per centrare l’obiettivo basterà vincere anche solo due set, mentre in caso di vittoria degli avversari per 3-0 o 3-1 sarà necessario ricorrere al “golden set” al meglio dei 15 punti.

IL PROBABILE SESTETTO DI PIACENZA – Coach Botti dovrà appellarsi alla formazione delle ultime settimane: la diagonale sarà composta da Brizard al palleggio e Romanò opposto, Recine e Basic schiacciatori, uno tra Caneschi e Alonso al centro insieme all’inamovibile Simon, libero Scanferla.