Le maglie dei giocatori del Piace all’asta per sostenere bambini in difficoltà

Anche il Piacenza Calcio aderisce all’iniziativa benefica promossa dalla Onlus “Un’azione per un sorriso”, di cui è presidente il difensore biancorosso Francesco Cosenza e vicepresidente l’amico Vincenzo Morabito.

La Onlus, che nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai progetti che interessano i più piccoli, si propone di mettere all’asta le maglie, donatele dal Piacenza Calcio, indossate dai giocatori nella partita di campionato contro il Vicenza del 17 dicembre scorso. Il ricavato sarà impiegato per l’acquisto di un montascale per il trasporto dei disabili che sarà consegnato direttamente dalla prima squadra all’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) della sezione di Piacenza.

Per partecipare all’asta è sufficiente andare sul sito www.unazioneperunsorriso.it, nella sezione “aste benefiche ebay”.

“La società – si legge in un comunicato – è orgogliosa di dare il proprio contributo e invita tutti a sostenere la nobile iniziativa, espressione di importanti valori umani e sociali. Ringrazia inoltre Francesco Cosenza per il messaggio di solidarietà che, così

facendo, trasmette”.