Ciclismo, novità per le panterine: il team si chiamerà Bft Burzoni VO2 Team Pink

Doppia novità in casa VO2 Team Pink, con le “panterine” che si apprestano domani ad effettuare l’esordio stagionale 2023 sulla pista di Ginevra con Valentina Zanzi, Vittoria Grassi, Camilla Locatelli, Anita Baima e Asia Sgaravato in gara al Gp Mettler sull’anello elvetico.

Il sodalizio piacentino, infatti, ufficializza la nuova denominazione e la nuova divisa. Per il 2023, le “panterine” pedaleranno difendendo i colori della Bft Burzoni VO2 Team Pink, con il main sponsor (presente fin dal primo anno di attività nel 2016) che rilancia ulteriormente dando il nome alla formazione Donne Juniores che conta 14 ragazze nate tra il 2005 e il 2006. Ad annunciarlo, il presidente del VO2 Team Pink Gian Luca Andrina e Arianna Burzoni, titolare dell’azienda piacentina Bft Burzoni.

“Mio padre Alberto (fondatore dell’azienda recentemente scomparso, ndc) – spiega Arianna Burzoni – è sempre stato un sostenitore dello sport, soprattutto per il settore giovanile, e come azienda siamo sempre stati vicini a questo mondo sul nostro territorio. Grazie al nostro direttore commerciale Gian Luca Andrina, abbiamo sostenuto il VO2 Team Pink fin dalla sua nascita nel 2016. Ora mi sento di proseguire seguendo la filosofia di mio padre e compiamo questo importante passo in avanti. Le “panterine” hanno conquistato grandi risultati in campo italiano e internazionale, oltre ad avere una grande visibliità. Vedere queste giovani tagliare questi traguardi in maglia Bft Burzoni è un grandissimo orgoglio”.

“Come azienda – aggiunge Silvia Filippini, responsabile marketing di Bft Burzoni – è un ritorno di immagine rilevante, oltre a valorizzare una parte molto importante per noi che è l’ambito sociale. Questo bel binomio ci permetterà attraverso la visibilità di far conoscere sempre più la nostra azienda”.

bft “Siamo orgogliosi – chiude il cerchio Gian Luca Andrina – di questo connubio, per noi molto importante. Ci aspetta una stagione ricca di appuntamenti in Italia e all’estero ed essere legati ancora di più alla Bft Burzoni è anche un ulteriore modo per ricordare un grande benefattore come Alberto Burzoni. La nuova divisa sarà griffata Rosti e ai colori fucsia, bianco e nero si aggiunge il giallo della Bft”.