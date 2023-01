Gas Sales, Lucarelli torna a lavorare in gruppo. I quarti di finali di Cev il 7 febbraio

Buone notizie in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: lo schiacciatore Ricardo Lucarelli (out dallo scorso 17 dicembre) è stato sottoposto oggi ad una visita di controllo dopo l’intervento chirurgico per la lesione al legamento terzo dito della mano destra a seguito di trauma di gioco.

La visita effettuata presso la clinica universitaria di Modena ha certificato il positivo decorso post-operatorio e ha dato il benestare al giocatore per tornare a lavorare con la palla.

L’atleta si era infortunato nel corso del terzo set della gara giocata a Verona il 17 dicembre scorso e valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Superlega.

Per quanto riguarda i quarti di finale di Cev Volleyball Cup, la Bluenergy Daiko Volley Piacenza affronterà il Montpellier, squadra campione di Francia. La gara di andata è in programma a Montpellier martedì 7 febbraio alle 20.00, il ritorno al PalabancaSport mercoledì 15 febbraio alle 20.30.