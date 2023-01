Dopo la grande vittoria su Rovigo, Lyons pronti ad ospitare l’altra big Calvisano

I Lyons tornano a giocare tra le mura amiche del Beltrametti e lo faranno oggi alle 14 ospitando Calvisano, in una sfida valida per la 12° giornata di Top 10. Dopo la grande vittoria sul Rovigo di due settimane fa, i bianconeri cercano di chiudere il mese di gennaio con un’ulteriore iniezione di fiducia, in vista di un febbraio in cui il campionato lascerà spazio alle ultime partite dei gironi di Coppa Italia. Di fronte ai Lyons ci sarà il Calvisano, una delle squadre più in forma del momento, che sta risalendo la classifica a suon di vittorie ed è in caccia dell’accesso ai playoff.

Sitav Rugby Lyons: Zaridze; Rodina, Cuminetti, Paz, Bruno (cap); Ledesma, Cuoghi; Portillo, Petillo, Salvetti; Quaranta, Janse van Rensburg; Minervino, Buondonno, Acosta

A disposizione: Cocchiaro, Cafaro, Salerno, Moretto, Bottacci, Bance, Fontana, Via G.