Gas Sales, parla Yuri Romanò: “A Piacenza per restare. E dico grazie a Bernardi”

Yuri, torna a sorridere. Dopo aver portato in orbita la Gas Sales Bluenergy trascinandola al successo contro Trento (vincendo anche il titolo di Mvp), l’opposto biancorosso sembra essersi preso un paio di giornate per tirare il fiato.

Come mai questo calo nel recente periodo?

“In questi giorni ho analizzato il mio rendimento e sono giunto alla conclusione che, oltre ad un leggero affaticamento di natura fisica, sto accusando un po’ di stanchezza a livello mentale, non essendomi mai fermato in queste settimane. Per me giocare titolare tutte le partite è una novità, così come vivere un campionato così importante da protagonista. Le responsabilità mi piacciono e mi stimolano, anche se chiaramente portano in dote anche un po’ di stanchezza che devo ancora imparare a gestire”.

Viste anche le parole del presidente di Milano, Lucio Fusaro, riportate dalla Gazzetta dello Sport (“l’anno prossimo scade il contratto con Piacenza. Romanò è un personaggio che vorrei riportare qui”), cosa ti senti di dire al club e ai tifosi?

“Che sono un giocatore di Piacenza e che ho intenzione di restare. L’interessamento di altre società fa certamente piacere, le strade un domani potranno anche tornare ad incontrarsi, ma per il momento indosso la maglia della Gas Sales e rimango concentrato al cento per cento sulla squadra e sui suoi obiettivi”.

IL SERVIZIO COMPLETO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’