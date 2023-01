Il Palabanca è campione d’incassi: il tifo supera quello di Perugia e Modena

Il PalabancaSport è campione d’incassi. Come riporta il sito Volleyball.it, spetta infatti alla Gas Sales Bluenergy lo scettro di squadra più ricca al botteghino: al termine del girone d’andata di Superlega il palazzetto di Piacenza ha incassato 194.962 euro, superando le tre “grandi sorelle” Modena (175.475 euro di incasso), Perugia (168.491 euro) e Civitanova (126.019 euro). Il record di incasso per una partita al giro di boa spetta ancora una volta al club biancorosso con Gas Sales Bluenergy-Perugia del 13 novembre 2022, match che ha raccolto 49.007 euro.

Inoltre, a differenza di quanto si sta riscontrando nella stragrande maggioranza dei palazzetti d’Italia (dove il pubblico è in netto calo rispetto alla passata stagione) Piacenza può ancora una volta sorridere. Con 15.102 spettatori su un totale di 6 gare, la Gas Sales è il terzo club della Superlega con il maggior numero di supporters alle gare casalinghe. Danti a lei solo Perugia (17.878) e Modena (16.492), che comunque registrano un calo di spettatori rispetto alla passata stagione: Piacenza ne ha invece guadagnati circa 300 in più per ogni partita.

Insomma, un grande applauso al pubblico piacentino e naturalmente alla società di Elisabetta Curti: in quattro stagioni e mezzo di vita ha fatto tornare alto l’entusiasmo intorno a questo sport meraviglioso che è la pallavolo.