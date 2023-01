Lyons, questa volta l’impresa è solo sfiorata: Calvisano vince 10-11 al Beltrametti

Alla fine chi festeggia con il punteggio di 10-11 al Beltrametti è il Calvisano, con una vittoria da quattro punti che rilancia la squadra bresciana nella rincorsa ai playoff. Partita durissima, molto fisica, decisa sostanzialmente dai calci piazzati: fondamentale quello di Hugo in avvio di ripresa. Buona tutto sommato la prestazione offerta dai Lyons, eccezion fatta per quei 4 ultimi e disgraziatissimi minuti del primo tempo dove, nonostante la superiorità numerica, commettono un paio di imperdonabili errori che vengono molto ben sfruttati dagli ospiti. Come ha poi sottolineato Carlo Orlandi, allenatore dei bianconeri “Essere concentrati all’ottanta per cento non basta”. Conti alla mano, i Lyons intascano un punto di bonus come altre due dirette interessate alla corsa salvezza, Mogliano (bonus difensivo) e Cus Torino (bonus offensivo per aver segnato quattro mete). La lotta prosegue, anche nella parte bassa della classifica.

