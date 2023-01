Dilettanti, sfida ad alta quota per l’Agazzanese. In Prima Categoria tris di derby

Dal confronto diretto ad alta quota per l’Agazzanese alle delicate trasferte in Promozione di Gotico e Pontenurese, passando per un irresistibile tris di derby in Prima Categoria. E’ davvero molto ricco il menù di questa nuova domenica di calcio dilettanti, con il fischio d’inizio a partire dalle 14.30.

ECCELLENZA

La partita del giorno è a Castelfranco, tra la locale damigella d’onore e la quarta forza del torneo Agazzanese. Sul sintetico di Podenzano, il Nibbiano & Valtidone deve fare bottino pieno contro la cenerentola Campagnola. Ed è tempo, improrogabile, che la Castellana Fontana torni a muovere la classifica per conservare qualche speranza di salvezza, prendendosi l’intera posta nella sfida casalinga con La Pieve Nonantola.

PROMOZIONE

Altro esame esterno per la capolista Pontenurese, stavolta a domicilio dell’ostico Terme Monticelli. Sulla carta ben più tosto l’impegno che attende la damigella d’onore Gotico Garibaldina in quel di San Secondo, al cospetto di un Tonnotto che non perde da una vita tra le mura amiche. Smarrita la scia delle prime attrici la Bobbiese è a sua volta obbligata a fare bottino pieno nel confronto interno col Noceto. Doppio confronto diretto da non fallire per Vigolo e Alsenese; la squadra di Forlini deve riuscire a rialzare la testa, al “Puppo”, contro il Brescello, mentre quella di Guarnieri è chiamata a proseguire la risalita andando a prendersi l’intera posta anche a Solignano.

PRIMA CATEGORIA

Bel tris di derby e altrettanto interessante il resto del programma della 18° giornata. Occhi principalmente puntati sul “Curtoni” di Borgonovo, teatro della sfida tra la capolista di mister Ferranti e la matricola terribile Lugagnanese di Brodesco. Si gioca invece a Carpaneto l’altro derby ad alta quota tra lo Sporting Fiorenzuola e la Sarmatese. Al “Cementirossi”, quanto meno sulla carta, si preannuncia invece piuttosto agevole il compito della Pontolliese Gazzola al cospetto del pericolante Drago San Giorgio. La Spes viaggia alla volta di Zibello col fermo intento di prendersi l’intera posta, mentre il Vigolzone non deve fallire l’appuntamento col ritorno al successo nel ballo interno con la cenerentola Viarolese Sissa. In chiave salvezza fondamentale che lo Ziano riesca a centrare il terzo risultato positivo di fila nel confronto diretto di Soragna.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

A.C.Libertas-San Giuseppe

Podenzano-San Rocco

River Niviano-Bobbio 2012 Perino

Rottofreno-Gragnano

San Lazzaro-Pianellese

San Nicolò-Gossolengo Pittolo

Travese-San Corrado

Girone B

Arquatese-Cadeo

Corte Calcio-Fraore

Pro Villanova-Combisalso

Salicetese-Gropparello

San Leo-San Polo

Club Mezzani-Fulgor San Secondo

Virtus San Lorenzo-Fonta Calcio

TERZA CATEGORIA

B.F.Bettola Farini-Folgore

Bivio Volante-Besurica

Caorso-Alseno Calcio

Fulgor Fiorenzuola-San Filippo Neri

Gerbidosipa-Academy Moretti

Primogenita-Podenzanese

San Polo-Turris

Vernasca-Virtus Piacenza