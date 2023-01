Gas Sales Bluenergy, gli sconti sono finiti: oggi contro Taranto conta solo vincere

Archiviare i recenti scivoloni con Siena e Monza, riprendere la scalata in classifica con obiettivo secondo/terzo posto ma soprattutto riconquistare la fiducia dei tifosi, che su otto gare interne hanno esultato solamente due volte. È questo il diktat in casa Gas Sales Bluenery Piacenza, con la squadra di Massimo Botti che oggi alle 15.30 affronterà Taranto tra le mura amiche del PalabancaSport (diretta su volleyballworld.tv ).

Il passaggio ai quarti di Coppa Cev – garantito dalla vittoria per 3-1 sull’Arcada Galati di mercoledì sera – ha dato nuovo slancio alla squadra, che dopo la protesta pacifica dei Lupi Biancorossi (prima della sfida europea gli storici supporters hanno esposto uno striscione invitando i giocatori a tirare fuori il massimo impegno) ha tutte le intenzioni di tornare ad un successo che in Superlega manca dalla magica impresa di Trento dell’8 gennaio. Il rinnovo per altri tre anni di capitan Brizard, il recupero di Leal (per lui uno spezzone di gara nel finale di match contro il Galati) e il sempre più vicino recupero di Lucarelli (in settimana è tornato ad allenarsi con la palla) hanno rasserenato l’ambiente, con la Gas Sales che da adesso in poi non può più commettere errori. Sta infatti per aprirsi la fase calda della stagione, con il mese di febbraio che tanto potrà dire in ottica playoff con le due trasferte in casa di Perugia e Civitanova, senza dimenticare il doppio incrocio contro il Montpellier ai quarti di Coppa Cev e le Final Four di Coppa Italia.

L’AVVERSARIO – Le recenti due vittorie di Siena contro Piacenza e Cisterna hanno riaperto il discorso salvezza risucchiando anche Taranto, che fino a poche settimane fa stava navigando in acque tutto sommato tranquille. L’infortunio di Stefani, principale bocca di fuoco della squadra di coach Di Pinto, ha complicato ulteriormente i piani dei pugliesi, che per sopperire alla pesantissima assenza del proprio bomber hanno ingaggiato in settimana il talentuoso Ibrahim Lawani, ex Paris Volley e miglior opposto dell’Europeo Under 22 con la Francia. Oltre a lui, Taranto si affiderà alle sue due colonne portanti, Oleg Antonov e Aimone Alletti, entrambi ex biancorossi al pari del palleggiatore Francesco Cottarelli.

I PROBABILI SESTETTI – Botti dovrebbe confermare il solito sestetto delle recenti settimane, con Brizard in cabina di regia, Romanò opposto, Simon e Caneschi al centro, Basic e Recine schiacciatori con Scanferla libero. Leal dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare all’occorrenza a partita in corso. Formazione obbligata anche per Taranto, con Di Pinto che manderà in campo Falaschi al palleggio, Ekstrand opposto con Lawani pronto a dargli il cambio, Antonov e Loeppky schiacciatori, Larizza e Alletti centrali con Rizzo nel ruolo di libero.