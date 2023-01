L’Assigeco compie l’impresa: espugnato il campo della capolista Cantù

Impresa da favola quella dell’UCC Assigeco Piacenza che con una partita di altissimo livello espugna il campo della capolista Acqua San Bernardo Cantù, imbattuta in casa da più di un anno e alla terza sconfitta stagionale. Assigeco che si porta a casa la partita grazie a una prestazione di squadra su entrambi i lati del campo costringendo i canturini a tirare con il 40% complessivo dal campo. Ben quattro giocatori in doppia cifra per i biancorossoblu, guidati da un McGusty da 23 punti, un superlativo Cesana in versione playmaker (19 punti e 9 assist), lo strapotere a rimbalzo di Skeens (10 + 14) e un Miaschi da 14 punti clutch negli ultimi minuti di partita. Si interrompe così la striscia di tre sconfitte consecutive per l’Assigeco, che domenica prossima attende Rieti sul parquet del PalaBanca.

“È una vittoria molto importante per noi – sono le parole di Stefano Salieri -: battere la capolista a casa sua è sicuramente un successo di prestigio ma ci dà soprattutto tanta convinzione perché viene dopo una settimana dove finalmente ci siamo potuti allenare almeno in dieci. Ci mettiamo alle spalle un momento di difficoltà iniziato con l’infortunio di Sabatini. Oggi la squadra ha trovato nuovi equilibri: faccio i complimenti ai miei ragazzi, che hanno vinto meritatamente su uno dei campi più difficili di tutto il campionato impostando la partita sui punti deboli canturini degli ultimi incontri. Adesso testa alla partita di domenica prossima con Rieti, ulteriore passo importante del nostro cammino. Personalmente dedico questa vittoria al nostro Presidente che ci è sempre stato vicino”.

Acqua San Bernardo Cantù – UCC Assigeco Piacenza 79-89 (16-20; 21-21; 18-21; 24-27)

PRIMO QUARTO

Pascolo sbaglia il primo tentativo ma segue a rimbalzo e appoggia i primi due punti della partita prima della risposta di Cantù, che con le triple di Da Ros e Rogic intervallate dalla schiacciata di Nikolic e un altro appoggio di Pascolo si porta in vantaggio 8-6. L’equilibrio regna sovrano: Cesana, Hunt e McGusty non sbagliano dal campo e a metà della prima frazione il punteggio dice 10-10. Stefanelli non trema per due volte dal tiro libero ma Miaschi dall’altra parte lancia un arcobaleno vincente da oltre l’arco, e Piacenza con il canestro direttamente da rimessa di Querci e il palleggio arresto e tiro di Cesana chiude la prima frazione sopra 16-20.

SECONDO QUARTO

L’uno su due in lunetta di Berdini apre le danze nel secondo quarto ma l’Assigeco alza i giri del motore e tenta la fuga con l’ingresso in campo di Portannese che ha subito un ottimo impatto su entrambe le metà campo. È proprio il play-guardia italo-svizzero con due triple, insieme ai bersagli in mezzo all’area di Skeens e le magie di McGusty, che guida il parziale di 6-13 per Piacenza che si ritrova sopra 23-33 a cinque minuti dal termine del primo tempo costringendo coach Meo Sacchetti al time-out. L’asse Rogic-Hunt nelle fila di Cantù funziona a meraviglia e i padroni di casa reagiscono tornando sul -4 sempre grazie all’aiuto del loro big man americano (34-38 al 18’). Alla tripla di Gajic risponde con la stessa moneta Rogic, e le due squadre vanno all’intervallo lungo sul 37-41, con Cesana in versione playmaker che al giro di boa ha già smazzato sette assist.

TERZO QUARTO

Pronti via parziale di 0-7 per Piacenza targato Pascolo-Cesana-McGusty che obbliga Cantù alla pausa forzata. Nikolic punisce la difesa biancorossoblu da oltre l’arco, che però continua a martellare in attacco con il tandem Skeens-McGusty (40-54 al 23’). Altro mini-parziale di 5-0 di Cantù ma Cesana da oltre l’arco ricaccia indietro i biancoazzurri (45-57 al 25’). McGusty segna un canestro di pregevole fattura e l’azione seguente manda a bersaglio un’altra tripla importantissima, ma Hunt e soprattutto Rogic e Severini da oltre l’arco riportano sotto Cantù 55-62 al suono della terza sirena.

QUARTO QUARTO

Baldi Rossi Rossi segna i primi cinque punti della sua partita nel momento cruciale che riportano sul -5 Cantù nonostante la tripla di Gajic. Cantù gioca sull’onda dell’entusiasmo e con le bombe di Bucarelli, Baldi Rossi e i liberi di Severini torna in vantaggio dopo una vita (68-67 al 35’). Cesana e ancora Bucarelli siglano cinque punti ciascuno prima di due triple di Miaschi che sale in cattedra nel momento decisivo, e insieme all’and-one di McGusty cerca di far scappare l’Assigeco (75-82 al 38’). Rogic appoggia due punti facili ma Miaschi dall’altra parte subisce fallo su un tiro da tre punti e non trema a cronometro fermo. Cantù non segna più, Piacenza regge in difesa e può finalmente gioire espugnando il parquet della capolista, imbattuta in casa da più di un anno.

Acqua San Bernardo Cantù: Roko Rogic 19 (3/7, 3/5), Lorenzo Bucarelli 10 (2/8, 2/5), Stefan Nikolic 10 (3/7, 1/1), Matteo Da Ros 3 (0/1, 1/1), Dario Hunt 15 (7/11 da due); Francesco Stefanelli 6 (1/2, 0/3), Filippo Baldi Rossi 8 (1/3, 2/6), Nicola Berdini 3 (1/3, 0/2), Giovanni Severini 5 (0/1, 1/4). Ne: Guglielmo Borsani, Riccardo Greppi, Gregorio Meroni.

Allenatore: Romeo Sacchetti (assistenti: Massimiliano Oldoini, Ugo Ducarello).

UCC Assigeco Piacenza: Luca Cesana 19 (3/9, 3/8), Kameron McGusty 23 (7/14 , 2/2), Federico Miaschi 14 (0/3, 3/5), Davide Pascolo 8 (4/6 da due), Brady Skeens 10 (5/5 da due); Nemanja Gajic 6 (0/1, 2/3), Marco Portannese 7 (0/1, 2/5), Lorenzo Querci 2 (1/1, 0/1), Jacopo Soviero. Ne: Lorenzo Varaschin, Matteo Gherardini, Milos Joksimovic.

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Manzo).