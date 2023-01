Piace, dopo lo stop con l’Arzignano serve il successo: oggi sfida all’Albinoleffe

Il passo falso interno contro l’Arzignano ha fatto davvero male ad un Piacenza che era in netta risalita, forte di tre successi consecutivi che hanno rilanciato le ambizioni di salvezza diretta. Inutile dire che i biancorossi covano una gran voglia di riscatto, ancora al penultimo posto del girone A di Serie C, ma comunque in lotta dentro un gruppo che in appena quattro punti coinvolge ben cinque squadre. Occorre però tornare a centrare un risultato positivo, ed è quello che la squadra di Scazzola cercherà di fare oggi pomeriggio alle ore 14.30 quando sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Albinoleffe (si gioca all’”Albinoleffe Stadium” di Zanica, in provincia di Bergamo), avversaria che viaggia in una zona di classifica tranquilla all’undicesimo posto, ma che come Cosenza e compagni è reduce da una sconfitta in casa del Vicenza.

Mister Scazzola tornerà al proprio posto in panchina dopo il turno di squalifica scontato nell’ultima giornata e punterà ancora sul ritrovato 3-5-2 con Rinaldi in porta, difesa Accardi, Cosenza e Nava, a centrocampo Munari, Palazzolo, Chierico, Suljic e Gonzi, e in attacco la coppia Cesarini-Morra.

Le probabili formazioni

ALBINOLEFFE (3-5-2): Offredi; Borghini, Marchetti, Miculi; Gusu, Doumbia, Piccoli, Giorgione, Zoma; Cocco, Manconi. A disposizione: Pagno, Taramelli, Ntube, Milesi, Concas, Petrungaro, Gelli, Rosso, Allieri, Frosinini, Toma. All. Biava.

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Cosenza, Nava; Munari, Palazzolo, Chierico, Suljic, Gonzi; Cesarini, Morra. A disposizione: Tintori, Vivenzio, Reclaf, Rizza, Pezzola, Masetti, Parisi, Vianni, Capoferri, Onisa, Giorno, Luppi, Plescia, Zunno. All. Scazzola.

Arbitro: Cerbasi (Arezzo), assistenti Fumarulo (Barletta) e Rinaldi (Pisa), quarto ufficiale Drigo (Portogruaro).