Riscatto Gas Sales, Taranto battuto 3-2 dopo una “battaglia” di due ore e mezza

Prima l’ebbrezza della fuga, poi la rimonta avversaria e il sentore di una beffa dietro l’angolo, alla fine il sospiro di sollievo che spazza via le nubi e fa tornare il sole. Ci sono volute due ore e mezza di gioco alla Gas Sales Bluenergy Piacenza per battere Taranto 3-2, al termine di un’autentica maratona ricca di colpi di scena. Un successo fondamentale per la squadra di Massimo Botti, che dopo le due sconfitte consecutive in Superlega contro Siena e Monza sfata il tabù PalabancaSport uscendo tra gli applausi e tornando a smuovere la classifica in ottica playoff.

L’ANALISI – Vinto il primo set ai vantaggi, Piacenza è stata brava a ribaltare un secondo parziale che si era aperto malissimo, recuperando uno svantaggio di 5 punti grazie ad un’ottima correlazione muro-difesa, ad un reattivo cambio-palla ma soprattutto alla solita serie a servizio di Gironi, che nella fase calda ha spostato ancora una volta gli equilibri. Taranto è tornata in corsa nel terzo set, dominato dall’inizio alla fine, per poi spuntarla anche nel quarto parziale grazie ai colpi di un super Lawani e portando il discorso al tie break. Qui Piacenza non ha fatto sconti, conducendo dal primo all’ultimo pallone. Anche se i punti sono solo due, Piacenza se li tiene stretti.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-2

(29-27, 25-21, 20-25, 23-25, 15-9)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Basic, Recine 11, Gironi 15, Alonso 1, Brizard 3, Leal 10, Scanferla (L), Cester, Simon 27, Romanò 7, Caneschi 6, De Weijer.

N.E. Hoffer (L). All. Botti.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Antonov 11, Gargiulo 2, Alletti 6, Falaschi 3, Rizzo (L), Loeppky 20, Larizza 3, Lawani 28, Andreopoulos, Cottarelli.

N.E. Pierri (L). All. Di Pinto.

Durata set: 35’, 34’, 30’, 36’, 17’ per un totale di due ore e 32 minuti di gioco.

Mvp: Simon

Spettatori: 1.761

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 20, ace 11, muri punto 13, errori in attacco 11, ricezione 53% (25% perfetta), attacco 47%.

Gioiella Prisma Taranto: battute sbagliate 21, ace 5, muri punto 4, errori in attacco 8, ricezione 36% (15% perfetta), attacco 47%.