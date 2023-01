Il weekend delle squadre piacentine a Zona Calcio: ospiti Scazzola e Bernardi

Più ombre che luci nel fine settimana delle squadre piacentine di Serie C, con il Fiorenzuola (Girone B) che sabato è stato sconfitto in casa per 2-1 dalla pericolante Imolese e il Piacenza che ieri è tornato con un oreggio per 1-1 dal campo dell’Albinoleffe, perdendo l’occasione di rilanciarsi verso la quota salvezza del Girone A.

Se ne parlerà questa sera in apertura della puntata di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospiti in studio il mister biancorosso Cristiano Scazzola e il direttore sportivo rossonero Marco Bernardi.

Nella seconda parte, spazio come sempre al calcio dilettanti, con le squadre piacentine sempre più protagoniste dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria e i giorni di Seconda e Terza che si fanno sempre più avvincenti.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ( [email protected] ), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp ( 3355438909 ), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.