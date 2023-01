Alle 21 a “Volley Piacenza” il successo con Taranto: ospiti Recine e Gironi

Diciassette vittorie e ancora uno zero alla casella sconfitte: si presenta così il prossimo avversario della Gas Sales in Superlega, la Sir Safety Perugia che sta “facendo a fette” tutti gli avversari che le capitano a tiro in questa stagione. Sabato saranno appunto Brizard e compagni a fare visita alla regina incontrastata del campionato, un confronto che fa paura ma che stimola anche parecchio, soprattutto per vedere se i biancorossi sono usciti dal periodo critico. Sarà questo il tema principale della puntata di questa sera di “Volley Piacenza #atuttogas”, in onda come ogni martedì alle ore 21 su Telelibertà.

Ospiti nello studio del conduttore Marcello Tassi gli schiacciatori Francesco Recine e Fabrizio Gironi, insieme a Riccardo Dallacasagrande, rappresentante della Consulta degli Studenti che parlerà del progetto di collaborazione avviato con la società della presidente Elisabetta Curti. In collegamento video, per un commento tecnico sulla squadra di Botti, non mancherà come sempre il contributo di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.