Recine e Gironi a Volley Piacenza: “Come si affronta Perugia? Con spavalderia”

Spavalderia è la parola d’ordine in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: solo così si può affrontare una schiacciasassi come Perugia. La squadra biancorossa si sta preparando per il match contro gli umbri di sabato pomeriggio, Francesco Recine e Fabrizio Gironi sono già carichi per un match che promette scintille.

Ospiti ieri sera a “Volley Piacenza #atuttogas” andato in onda su Telelibertà, i due giovani schiacciatori hanno risposto così alla domanda da un milione di dollari: come affronta Perugia? “Spavaldi – ha appunto detto Recine – perché hanno già praticamente vinto la Regular Season, ma vorranno allungare ancora la striscia di 17 vittorie consecutive, noi però potremo contare su Leal e puntiamo a strappare qualche set poi si vedrà, già altre volte abbiamo vinto gare difficili”. Stesso pensiero di Gironi: “È sicuramente la più forte di tutte e dovremo essere spavaldi, cercheremo di metterli in difficoltà”. Gas Sales che arriva al confronto forte di due vittorie che hanno risollevato un po’ l’ambiente. “L’ultima contro Taranto è stata importante, anche se ci aspettavamo di vincere 3-0 – ha puntualizzato Recine – però fa sempre bene cogliere due successi di fila dopo un periodo negativo, per quel che mi riguarda ho fatto bene in difesa e sono contento di essermi reso utile anche in seconda linea, so che sono il terzo schiacciatore e non è facile dopo due stagioni da titolare, ma non sto accusando questa situazione ed entro sempre per dare il mio contributo. Sono felice anche per i tifosi, una vittoria fa bene anche per loro”.

Gironi, nato schiacciatore, si sta ritagliando uno spazio significativo da opposto in maglia biancorossa: “Cerco sempre di farmi trovare pronto e di dare il massimo, le ultime prestazioni sono state positive e la cosa fondamentale è essere tornati a centrare la vittoria. Tra me e l’altro opposto Yuri Romanò c’è una sana competizione, è normale che durante la stagione ci possano essere dei momenti di calo e per quello tutti devono farsi trovare pronti. Il mio ruolo? Ho sempre fatto lo schiacciatore però sto facendo bene da opposto e sto pensando di continuare in questa posizione”. Ospite del programma anche Riccardo Dallacasagrande, presidente della Consulta degli Studenti che ha avviato una collaborazione con la Gas Sales e portato finora “oltre cento studenti al PalabancaSport nelle ultime tre partite, questo grazie alla convenzione con la società della presidente Curti che ci permette di avere biglietti a soli 7 euro”.