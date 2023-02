Il Nibbiano&Valtidone sfida oggi i reggiani del Rolo nella finale della Coppa Minetti: appuntamento alle 15.30 sul campo in erba naturale di Noceto (Parma).

Le due compagini, inserite entrambe nel girone A di Eccellenza, sono approdate all’appuntamento dopo percorsi virtuosi, che hanno permesso loro di staccare il biglietto per l’atto finale della competizione, intitolata al compianto ex presidente regionale della Figc Maurizio Minetti e giunta alla sua seconda edizione.

Il Nibbiano&Valtidone ha avuto la meglio su Castellana (4-1), Gotico Garibaldina (3-1), Noceto (5-2), Vigolo Marchese (6-5 ai rigori), Fidentina (3-2 ai rigori) e Massalombarda (2-0) in semifinale.

La squadra reggiana del Rolo si è qualificata alla finale dopo avere eliminato il Formigine (2-1), la Virtus Camposanto (1-0), l’Anzolavino (1-0), il Polinago (3-1), la Riese (4-0) e la Victor San Marino (3-0) in semifinale.

Determinato Filippo Alberici, dirigente del Nibbiano&Valtidone e figlio del presidente Valter: “Sentiamo entusiasmo. In campionato siamo sotto le nostre aspettative, essendo appena usciti dalla zona playout. Veniamo da tre risultati utili consecutivi, due vittorie e un pareggio. Sarebbe bello portare a casa la Coppa Minetti, che nobiliterebbe la nostra stagione. All’appuntamento ci presenteremo senza il difensore Filippo Boccenti, ai box per un problema alla caviglia, e con l’esterno destro Alessandro Castellana non nelle migliori condizioni, ma siamo pronti a dare il massimo”.

La vincente, oltre ad aggiudicarsi la Coppa regionale (aperta alle squadre di Eccellenza e Promozione), accederà alla fase finale, che mette in palio la promozione di Serie D.

