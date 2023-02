Basket A2, dopo il blitz con Cantù l’Assigeco cerca continuità contro Rieti

Una sfida che presenta qualche insidia ma che va capitalizzata per dare ulteriore valore all’impresa di domenica scorsa sul campo della capolista Cantù. Dopo il blitz vincente di Desio, l’Assigeco torna sul parquet amico del PalaBanca Sport, dove oggi alle 18 affronterà la Kienergia Rieti. I laziali chiudono la classifica con 8 punti, a -2 dal folto gruppetto a quota 10 in piena bagarre per la salvezza. La Kienergia è allenata da Gabriele Ceccarelli, ex coach dell’Assigeco, e arriva con il morale rinfrancato dopo la vittoria casalinga contro Casale Monferrato. All’andata, Piacenza sudò non poco al PalaSojourner, spuntandola 58-66 dopo esser stata sotto nel primo tempo e ribaltando il match grazie a un’ottima ripresa (parziale di 21-37 nel secondo tempo).

© Copyright 2023 Editoriale Libertà