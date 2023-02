Dilettanti, giornata nerissima per le piacentine. Sorride solo la Borgo – RISULTATI

Giornata di calcio dilettantistico resa amara dal grave infortunio occorso a Serio, portiere dell’Arquatese con la gara che non è stata portata a termine. Sospesa a cinque minuti dal termine sullo 0-0, la partita, che ha visto l’intervento di due ambulanze per i precedenti infortuni a Bersani e Zerbini per un pauroso scontro aereo, sarà successivamente completata in data da destinarsi.

ECCELLENZA

Per quel che concerne l’aspetto sportivo, in Eccellenza, nessuna vittoria: l’Agazzanese frena nel match interno con l’Anzolavino (1-1, gol di Lombardi) ed è raggiunta al terzo posto dal Cittadella. Identico risultato per il NibbianoValtidone che ha impattato sul campo dell’Arcetana: il gol iniziale di Federico non è risultato sufficiente per mettere le mani sui tre punti, i ragazzi rimangono a due lunghezze sopra la zona playout. Che non andrebbero in scena, finisse oggi il campionato, per la CastellanaFontana sempre più penultima dopo il ko subito sul campo del Castelvetro (3-1, di Storchi il gol della bandiera).

PROMOZIONE

In Promozione, il Gotico Garibaldina avvicina la vetta della classifica grazie alla vittoria per 2-1 ai danni de Il Cervo (Spotti-Panzetti) e anche grazie allo scialbo 0-0 della capolista Pontenurese nel match interno con il Medesano. Sono tre i punti che ora separano le due piacentine, con la Pontenurese attesa domenica prossima dalla trasferta sul campo di una Bobbiese in piena involuzione. Brutta la sconfitta di misura sul campo del Brescello. Perde con identico risultato il Carpaneto Chero per mano del Solignano che piazza il blitz esterno e spedisce fuori dalla zona playoff la squadra di Fossati. Cola a picco il Vigolo: 4-1 il risultato rimediato al domicilio del Carignano e terz’ultimo posto che significa retrocessione diretta. E per chiudere la giornata nera, anche l’Alsenese si arrende tra le mura amiche nel confronto con il Tonnotto. La squadra di Guarnieri, ad oggi, disputerebbe il playout con il Fornovo Medesano.

PRIMA CATEGORIA

In Prima, la Borgonovese supera agevolmente con un netto 3-0 la Sannazzarese e allunga in vetta: sono 8 i punti di vantaggio sul terzetto Spes-Vigolzone-Sarmatese per quello che sembra l’allungo “scudetto” decisivo. In Seconda, nel girone A, il River Niviano ei il San NIcolò conquistano i tre punti e le distanze rimangono immutate (3 punti di vantaggio per la capolista di mister Fittavolini sui sannicolini).

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Bobbio 2012 Perino-A.C. Libertas 4-2

Gossolengo Pittolo-Podenzano 1-2

Gragnano-San Nicolò 1-4

San Corrado-San Lazzaro 0-0

Pianellese-Rottofreno 1-2

San Rocco-River Niviano 1-4

San Giuseppe-Travese 1-0

Girone B

Cadeo-San Leo 2-0

Combisalso-Salicetese 0-0

Fonta Calcio-Pro Villanova 3-1

Fraore-Club Mezzani 1-1

Fulgor San Secondo-Virtus San Lorenzo 2-1

Gropparello-Arquatese SOSPESA

San Polo-Corte Calcio 3-2

TERZA CATEGORIA

Academy Moretti-Fulgor Fiorenzuola 1-2

Alseno Calcio-Gerbidosipa 2-1

Folgore-Bivio Volante 2-1

Besurica-Vernasca 2-3

San Filippo Neri-Primogenita 0-0

Turris-B.F.Bettola Farini 2-2

Virtus Piacenza-Caorso 4-4

Podenzanese-San Polo

Pontenurese vs Fornovo Medesano nelle foto di Angela Petrarelli:

Agazzanese vs Anzolavino nelle foto di Massimo Bersani: