Il programma del calcio dilettanti. In Prima Categoria doppio derby ad alta quota

Scatta oggi una nuova domenica di calcio dilettanti, con incontri interessanti un po’ a tutte le latitudini. Palla al centro a partire dalle 14.30.

ECCELLENZA

Risalita sul podio in virtù del vincente recupero infrasettimanale, l’Agazzanese è chiamata a concedere il bis contro il pericolante Anzolavino. A sua volta, la regina di Coppa Nibbiano & Valtidone va in cerca di un importante colpaccio sul campo dell’Arcetana. Buone notizie sono auspicabili anche dal fronte della Castellana Fontana, che dopo aver incamerato il primo successo della gestione Dellagiovanna non deve uscire a mani vuote dalla difficile trasferta di Castelvetro.

PROMOZIONE

Turno sulla carta interlocutorio per quanto riguarda il discorso al vertice, visto che tanto la capolista Pontenurese quanto la più immediata inseguitrice, ossia il Gotico Garibaldina (a –5) sono attese da impegni casalinghi più che abbordabili; la squadra di Bongiorni con la pericolante Futura Fornovo Medesano e quella di Achilli e Porcari col Cervo. Apparentemente ben più insidioso l’impegno esterno di una Bobbiese in cerca di riscatto a domicilio del Brescello in gran spolvero, mentre il Carpaneto Chero deve saper sfruttare l’opportunità di rimettere piede in area playoff battendo il tutt’altro che irresistibile Solignano. Per mantenere la giusta rotta all’indirizzo della salvezza diretta l’Alsenese sa di dover fare risultato nella sfida interna col più quotato Tonnotto, mentre il Vigolo è chiamato ad interrompere a cinque l’assai rischiosa striscia negativa.

PRIMA CATEGORIA

Occhi principalmente puntati sui derby che si giocano a Monticelli e al “Puppo”.

Per somma di punti in primo piano la sfida tra la Sannazzarese, a caccia di punti per insediarsi in area playoff, e la capolista Borgonovese. Derby da “fuori la terza”, invece, sul sintetico del “Puppo” tra Spes e Vigolzone. Sarmatese, obbligata a rialzare la testa nell’appuntamento casalingo col Soragna dopo l’inatteso rovescio infrasettimanale patito per mano del Drago. A proposito di Junior Drago; altro importante crocevia in chiave salvezza per la ringalluzzita squadra di Brusi, a caccia di un magico tris nel confronto interno con l’Audax Fontanellatese. Derby in doppio senso a Ziano, dove i grigiorossi cercano punti salvezza e la Pontolliese Gazzola mira al riscatto per consolidarsi in area playoff. Dulcis in fundo, impegno casalingo da mettere a pieno frutto da parte della Lugagnanese al cospetto dello Zibello.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Bobbio 2012 Perino-A.C. Libertas

Gossolengo Pittolo-Podenzano

Gragnano-San Nicolò

San Corrado-San Lazzaro

Pianellese-Rottofreno

San Rocco-River Niviano

San Giuseppe-Travese

Girone B

Cadeo-San Leo

Combisalso-Salictese

Fonta Calcio-Pro Villanova

Fraore-Club Mezzani

Fulgor San Secondo-Virtus San Lorenzo

Gropparello-Arquatese

San Polo-Corte Calcio

TERZA CATEGORIA

Academy Moretti-Fulgor Fiorenzuola

Alseno Calcio-Gerbidosipa

Folgore-Bivio Volante

Besurica-Vernasca

San Filippo Neri-Primogenita

Turris-B.F.Bettola Farini

Virtus Piacenza-Caorso (ore 16.30)

Podenzanese-San Polo