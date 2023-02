Juventus Next Gen-Piacenza: 2-0. Biancorossi travolti dalla doppietta di Pecorino

Trasferta del Piacenza Calcio oggi al “Moccagatta” di Alessandria contro la Juventus Next Gen: una sfida fondamentale per la missione salvezza. Ecco la cronaca della partita:

TABELLINO – Juventus Next Gen-Piacenza 2-0

Juve NG (3-5-2): Crespi; Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Iocolano (60’ Sersanti), Barrenechea, Besaggio (84’ Palumbo), Turicchia; Sekulov (70’ Cudrig), Pecorino (70’ Da Graca). All. Brambilla. (Raina, Savona, Stramaccioni, Nzouango, Compagnon, Mulazzi, Bonetti, Lipari, Cerri).

Piacenza (3-5-2): Nocchi; Accardi, Cosenza (55’ Rizza), Nava; Parisi, Munari (77’ Zunno), Suljic, Persia (46’ Chierico), Gonzi (66’ Cesarini), Morra, Plescia (55’ Luppi). All. Scazzola. (Tintori, Reclaf, Rizza, Palazzolo, Luppi, Vianni, Zanandrea, Capoferri, Onisa).

Marcatori: 46’, 66’ Pecorino (J).

Arbitro: Burlando di Genova.

Ammoniti: Persia, Accardi, Cosenza, Poli.

Note: spettatori 338. Angoli 4-7. Recupero 1’-5’.

42’ st – La punizione di Cesarini dal limite dell’area si spegne appena sopra alla traversa.

37′ st – Timida reazione Piacenza, Chierico si libera bene ma calcia alto dai 20 metri.

22′ st – Il Piacenza si gioca il quarto cambio: dentro capitan Cesarini per Gonzi.

21’ st – Raddoppio Juve con Pecorino, l’attaccante bianconero sfrutta l’assist di Sersanti e beffa Nocchi anche grazie alla deviazione di Accardi.

10′ st – Terza mossa di Scazzola per provare ad invertire la rotta: dopo l’ingresso di Chierico per Persia nell’intervallo, ora dentro Rizza e Luppi per Cosenza e Plescia. Biancorossi che passano al 4-4-2.

1’ st – Doccia fredda dopo meno di 60 secondi dalla ripresa del gioco per il Piacenza: il cross dalla sinistra di Turicchia è perfetto per la testa di Pecorino che trova il vantaggio per la Juve Next Gen.

FINE PRIMO TEMPO

42’ pt – Poli lancia Iocolano nello spazio, l’attaccante è solo davanti a Nocchi e prova il destro al volo, alto.

35’ pt – Occasione enorme per la Juve: cross dalla sinistra di Turicchia per la testa di Pecorino, l’attaccante stacca e colpisce, ma un super Nocchi si supera e mette sopra la traversa.

31’ pt – Altra azione pericolosa per il Piace dalla destra, tiro-cross di Gonzi sfiorato da Plescia, Munari non riesce nel tap-in e Crespi mette in angolo.

20’ pt – Prima chance biancorossa: Gonzi supera due bianconeri in dribbling e prova il destro a giro. Il tentativo è centrale e Crespi blocca

17’ pt – Ancora padroni di casa: progressione di Sekulov fino al limite, Cosenza si oppone in scivolata e la palla termina in corner.

14’ pt – Sull’angolo di Iocolano, Poli stacca libero e serve un’ottima sponda: Barbieri, tutto solo, spara alto da buona posizione a centro area.

8’ pt – Persia prova il tiro al volo dal limite, Crespi controlla agevolmente.

2’ pt – La Juve Next Gen si fa vedere in avanti con Huijsen, il tiro da fuori è deviato in angolo dalla difesa.

Arbitro: Burlando di Genova

LE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI: