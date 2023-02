Questa sera torna Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà dedicata al pallone. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del calcio piacentino e non solo.

È stato un fine settimana nerissimo per le squadre piacentine di Serie C. Nel Girone B sabato era arrivata la deludente sconfitta del Fiorenzuola contro l’Olbia, mentre ieri il Piacenza si è arreso 2-0 sul campo della Juve Next Gen. Come ogni lunedì, se ne parlerà questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda a partire dalle 20.30.

Ospite in studio il direttore sportivo biancorosso Luca Matteassi.

Nella seconda parte, come sempre, sarà dato ampio spazio a tutto il calcio dilettanti, con la presentazione della domenica sui campi, dall’Eccellenza fino alla Terza categoria.

Come da tradizione, saranno ovviamente sempre attivi sia l’indirizzo e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909).

Entrambi offriranno agli spettatori la possibilità di inviare le proprie domande, commenti e considerazioni, in particolare per quanto riguarda l’ultima giornata dei campionati calcistici.

Sul canale 76 L’appuntamento è quindi fissato per questa sera a partire dalle ore 20.30.

Ricordiamo che per vedere le trasmissioni di Telelibertà è possibile sintonizzarsi sul canale 76 del proprio digitale terreste e in alternativa collegarsi direttamente in streaming sull’apposito sito internet www.liberta.it.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà