Alle 21 su Telelibertà va in onda Volley Piacenza: analisi del momento biancorosso

Sarà una settimana decisiva per la Gas Sales Piacenza. Questa sera i biancorossi, con il marchio Bluenergy Daiko, saranno chiamati al primo vero test probante in Europa in casa del Montpellier nella gara di andata dei quarti di finale di

Coppa Cev, mentre domenica torneranno in campo in Superlega per lo scontro diretto

contro Milano, delicatissimo in ottica griglia playoff.

Difficile da decifrare il momento della squadra di Massimo Botti, reduce da un ko per 3-1 tutto sommato accettabile in casa dei campionissimi di Perugia, e ora al sesto posto in campionato. Ne sapremo qualcosa di più questa sera sintonizzandoci alle ore 21 su Telelibertà, quando tornerà puntuale come ogni martedì “Volley Piacenza #atuttogas”. La trasmissione condotta da Marcello Tassi offrirà come sempre una panoramica sullo stato attuale della Gas Sales, con ospiti in studio Vittorino Francani, responsabile del progetto scuola della società biancorossa, l’osteopata della squadra Giovanni Berzioli, il presidente dei Lupi Biancorossi Renzo Ciardelli e il segretario generale Luca Rigolon, oltre agli opinionisti Simone Carpanini e Gianluca Pasini della Gazzetta dello Sport. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.