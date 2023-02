Bluenergy Daiko, primo stop in Europa: Montpellier vince in rimonta 3-1

Fino ad ora la Coppa Cev era stato un “porto sicuro” dove trovare rifugio dopo le tempeste nelle agitate acque della Superlega, una competizione nella quale – a suon di vittorie pressoché immacolate – sbollire le delusioni di un campionato mai decollato del tutto.

E invece, con il 3-1 subito per mano di Montpellier nella sfida d’andata dei quarti di finale di Coppa Cev, la Bluenergy Daiko Volley Piacenza vede paurosamente incrinarsi un’altra certezza.

Il primo inciampo del cammino europeo dei biancorossi fa rumore più che altro per le modalità con le quali si è tratteggiato, con la squadra di Massimo Botti che – vinto il primo set 25-23 dopo essere riuscita a raddrizzare un avvio in salita – esattamente come avvenuto sabato scorso al PalaBarton al cospetto di Perugia, ha subito la rimonta degli avversari. I francesi, trascinati dai colpi offensivi dello schiacciatore Martin Dukic, per lui 24 punti e 81% in attacco, e del giovane opposto Theo Faure (entrambi saliti in cattedra nel secondo e terzo parziale, chiusi dai padroni di casa 25-23 e 25-22) hanno ribaltato una Piacenza ancora una volta incapace di trovare il break decisivo nel momento giusto. I piacentini, con Simon in testa, hanno provato a rifarsi sotto nel quarto set, quando però l’inerzia del match pendeva tutta dalla parte francese del campo. Ai biancorossi non sono bastati i 16 punti di Leal e i 13 centri di Romanò: servirà ben altro a questa squadra per sperare di capovolgere tutto nella sfida di ritorno, in programma mercoledì 15 febbraio alle 20.30 al PalabancaSport. Contro i campioni di Francia appena scesi dalla Champions League, per volare automaticamente in semifinale occorrerà necessariamente una vittoria per 3-0: in caso di 3-1 biancorosso, infatti, il passaggio del turno si deciderà al golden set al meglio dei 15 punti.

I quattro “Lupi Biancorossi” arrivati a Montpellier da Piacenza