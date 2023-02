Il Circolo di scherma Pettorelli bissa il successo a Forlì e torna con un altro oro

I ragazzi del Pettorelli bissano il successo dello scorso novembre e tornano dal Trofeo a squadre “Città di Forlì” con un altro oro.

Il team formato dagli spadisti Edoardo Franchi, Valentino Monaco e Riccardo Morini – guidati dal tecnico Francesco Monaco – ha fatto un percorso netto, vincendo tutti gli assalti e superando in semifinale Cervia (45-35) e in finale Ravenna (45-39). Un torneo combattuto che ha visto in gara ben 14 squadre.

“Hanno tirato tutti molto bene – ha commentato il maestro Monaco – ed erano motivati. Più impegnativi sono stati gli assalti per la semifinale, contro Cervia, e la finale. Conoscevamo questa gara e l’abbiamo preparata bene. Il risultato è importante in vista dei campionati italiani under 14 del 18 febbraio a Bolzano. Il Pettorelli, con questa vittoria, si conferma ai vertici della scherma regionale”.