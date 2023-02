La Bluenergy Daiko si rituffa in Europa: a Montpellier per l’andata dei quarti

E’ di nuovo tempo di “notti europee” per la Bluenergy Daiko Piacenza, questa sera in campo alle 20 a Montpellier per l’andata dei quarti di finale di Coppa Cev, con il ritorno in programma mercoledì 15 febbraio alle 20.30 al PalabancaSport.

L’obiettivo in casa biancorossa è ripartire dalla prestazione vista nei primi due set della recente sfida di Superlega contro Perugia, dove la squadra di Massimo Botti ha tenuto testa ai Block Devils (in certi frangenti addirittura superati per mentalità e qualità di gioco), salvo poi crollare a livello mentale nel terzo parziale, con gli umbri usciti vittoriosi per 3-1.

Se in campionato le montagne russe continuano ad essere le migliori amiche di Simon e compagni, in Europa i piacentini sono un’autentica “macchina da guerra”. Sei partite e sei vittorie, con soli quattro set concessi agli avversari: il bottino ottenuto sin qui in Coppa Cev dalla Bluenergy Daiko è davvero “tanta roba”, motivo per il quale è lecito attendersi anche questa sera un punto esclamativo. Ma attenzione: Montpellier, eliminata dalla Champions League, è avversario di ben altra caratura rispetto a Praga, Fenerbahce e Arcada Galati, i rivali sin qui battuti senza troppi problemi da Piacenza.

Nonostante il buon livello del roster avversario, la Bluenergy Daiko rimane nettamente favorita. Vista l’importanza dell’appuntamento, Botti dovrebbe partire con la formazione delle grandi occasioni, schierando da subito – come avvenuto con Taranto e Perugia – il sempre più recuperato Leal.