Matteassi e la crisi del Piace: “Dobbiamo solo lavorare per rialzarci al più presto”

Mister Cristiano Scazzola non si tocca, ma ora è arrivato il momento di vincere, anche per regalare una gioia alla nuova società.

Lo ha chiesto Luca Matteassi, il direttore sportivo del Piacenza ospite ieri sera a Zona Calcio, il programma condotto ogni lunedì su Telelibertà dal vicedirettore Michele Rancati e Giulia Urbani, con i giornalisti Paolo Gentilotti, Giorgio Lambri e Marco Villaggi.

“Purtroppo, dopo il pareggio di Vicenza e le tre vittorie consecutive pensavamo di iniziare un altro campionato e invece siamo tornati a essere troppo piatti – ha spiegato Matteassi – la situazione è difficile, però ribadisco tutto quello che ho detto quando sono arrivato: noi ci dobbiamo salvare senza se e senza ma, che sia una salvezza diretta oppure passando per i playout. C’è poco da dire in questo momento, bisogna lavorare. L’impegno da parte della squadra c’è sempre, sono stagioni che iniziano male e poi vanno avanti con tante difficoltà, l’unica ricetta che conosco è lavorare per uscire da una situazione che sta facendo male a tutti. Dobbiamo rialzarci per ripagare l’affetto dei nostri tifosi e dei soci”.

Analizzato anche il difficile momento del Fiorenzuola, reduce dall’immeritata sconfitta interna contro l’Olbia.

Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Ospiti in studio Luigi Panzetti e Luca Donati, rispettivamente direttore sportivo e capitano del San Giuseppe.

