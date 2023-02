Pontenure, arbitro spintonato e rissa tra giovani calciatori e tifosi in tribuna

Una sconfitta per tutto il calcio giovanile. Non si può definire in altro modo il gravissimo episodio avvenuto lunedì scorso al campo comunale di Pontenure, dove si stava giocando il posticipo del campionato Allievi Under 17 tra Pontenurese ed Alseno.

A pochi minuti dalla fine della partita, stando alla ricostruzione di chi era presente, l’arbitro dell’incontro è stato spintonato da alcuni giocatori dell’Alseno furibondi per l’espulsione (per doppia ammonizione) a un loro compagno: probabilmente impaurito da quanto accaduto, il direttore di gara ha anticipato il triplice fischio sospendendo la gara e andando a nascondersi nel proprio stanzino.

Ancora più brutto ciò che è successo qualche istante più tardi: due giocatori dell’Alseno, come hanno riferito i dirigenti della Pontenurese, probabilmente provocati da qualche spettatore che li aveva insultati durante la partita, hanno varcato il cancello lasciato aperto e si sono diretti in tribuna, brandendo un pezzo di scopa, dove è scoppiata una rissa con i tifosi fortunatamente sedata nel giro di pochi minuti dagli stessi dirigenti pontenuresi e senza conseguenze. Un fatto che ha anche richiesto l’intervento dei Carabinieri, arrivati quando al campo non c’era più nessuno.