Tegola in casa Piacenza Calcio: stagione finita per il centrocampista Angelo Persia

Stagione finita anzitempo per il centrocampista del Piacenza Calcio, Angelo Persia: il classe 98, arrivato in biancorosso a fine settembre per rinforzare la mediana, nel corso della partita di domenica scorsa contro la Juventus Next Generation ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. I successivi esami strumentali

hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore, per cui sarà necessario un intervento chirurgico.

